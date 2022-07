Pippo Franco ricoverato per un attacco ischemico. L’attore, che ha 81 anni, è in condizioni “discrete”

E’ stato ricoverato nella notte, al Policlinico Gemelli di Roma, l’attore Pippo Franco, che ha 81 anni. Il ricovero è stato necessario in seguito a un attacco ischemico transitorio. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni.

Pippo Franco è stato esponente di punta della compagnia che ha animato Il Bagaglino, teatro che ha cementato il sodalizio con Pingitore. Pippo Franco ha due figli: Simone e Gabriele. Proprio Gabriele negli ultimi tempi si è fatto notare nell’universo dei talent e dei reality show. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island.

Nello scorso novembre, il comico aveva fatto parlare di sé per essere finito dentro un’inchiesta sui green pass falsi per non vaccinati. Anche se Pippo Franco aveva poi garantito di essersi sottoposto al vaccino contro il Covid. Alle scorse elezioni a Roma aveva scelto di appoggiare il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Del resto Pippo Franco, che potremmo definire un dc di destra, non ha mai fatto mistero delle sue inclinazioni politiche e in molte interviste si è rammaricato per il degrado culturale di Roma.

«Sono sempre stato un uomo libero. Ho sempre difeso – ha detto di sé in una recente intervista a LaVerità – il senso democratico dell’esistenza. Sono vissuto decidendo per chi votare nel momento in cui andavo a votare. Certo, alla fine la mia “zona” era quella, ma nel quadro di una visione fondata sull’apertura e l’ascolto di tutti».