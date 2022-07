“Niente scherzi, questa legislatura è finita. Elezioni subito”: Meloni in diretta da Palombara Sabina (video)

In concomitanza con l’annuncio delle dimissioni di Mario Draghi, Giorgia Meloni interviene dalla Festa dei Patrioti a Palombara Sabina. Questa la diretta del suo intervento. Che ha un punto fermo: “Questa legislatura finisce qui. Niente scherzi”. Si vada ad elezioni.

“Niente scherzi, questa legislatura è finita“. Lo ribadisce con forza Giorgia Meloni. “Abbiamo sentito parlare di responsabilità, e ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Noi siamo gli unici responsabili, che hanno tenuto fede agli impegni presi”. “Di che colore sarà il nuovo governo non lo sappiamo, tenteranno di capire se c’è un’altra maggioranza”, avverte la leader di Fdi. “Era inevitabile che i compromessi sarebbero stati fatti al ribasso”, aggiunge sempre sul tema del governo. Lo aveva detto anche in mattinata: “niente giochi di palazzo”. “E’ ora di dare libertà ai cittadini di votare. Dobbiamo chiedere al capo dello Stato che questo Parlamento venga sciolto: l’art. 88 della Costituzione dice che il presidente può sciogliere le Camere quando ravvisa troppa distanza tra Palazzo e quello che vogliono i cittadini e oggi la distanza è siderale”. “Noi non abbiamo padroni, non abbiamo paura, di niente e di nessuno, perché il popolo è il potere più forte di tutti”. Fa bene la Meloni ad insistere su un concetto sacrosanto. Visto che il Pd e altri poteri forti faranno di tutto per evitare le urne in tempi rapidi, costatata la crescita costante di FdI.

Meloni: “Noi vogliamo battere il Pd”

Le elezioni per la leader di FdI sono la naturale evoluzione di quanto accaduto. Qualunque alchimia di palazzo, qualunque accanimento terapeutico sarebbe irricevibile. E l’obiettivo è uno: “battere la sinistra. Noi vogliamo battere il Pd, spero sia la priorità anche degli altri partiti del centrodestra”. Dice la leader di FdI in un’altro passaggio:” Vedrete che tenteranno nelle prossime ore di immaginarsi un’altra alchimia, di capire se c’è un’altra maggioranza, di tentare di portare avanti l’accanimento terapeutico di questa legislatura, sulla pelle della nazione”. “Noi siamo una repubblica parlamentare, puoi cambiare il governo, ma è il parlamento che bisogna tornare a eleggere, per una maggioranza coesa per fare le cose di cui c’è bisogno, per fare le cose coraggiose”.

“La democrazia non è buona solo quando piace al Pd…”

“E’ quando c’è una tempesta – ha proseguito- che hai bisogno di chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave; che deve essere riconosciuto dall’equipaggio e sapere quale deve essere la rotta”. “Non sono d’accordo con l’idea che la democrazia è buona per i giorni di sole, che puoi votare solo quando le cose vanno bene, soprattutto se vanno bene per il Pd”. Qui pare che “bisogna aspettare, perché c’è la pandemia… la guerra… sale lo spread… . Che ti pare che voti se si lasciano Totti e Hilary. Bisogna aspettare che il Pd si inventi un modo per restare in sella pure se gli italiani non lo vogliono votare”, concllude sarcastica la leader edi FdI.