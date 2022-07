Milano, si massacrano tra nordafricani alla Stazione Centrale: le urla dei passanti (video)

Rissa brutale alla Stazione Centrale di Milano: calci e bottigliate, una pozza di sangue sulla pavimentazione di piazza Duca D’Aosta. Una rissa divampata nella serata di venerdì e sfociata nella brutale aggressione di un giovane tunisino da parte di un ragazzo di colore, probabilmente icano. La stazione Centrale di Milano torna così al disonore delle cronache, teatro di spaccio, le risse e violenze.

Milano, sangue, calci e una pozza di sangue

E’ il Corriere della Sera a darne notizia, corredando la notizia da un video. Dalle ricostruzioni si vede un ragazzo, un 17enne tunisino senza fissa dimora camminare in piazza a torso nudo e con evidenti ferite sul volto. E’ una maschera di sangue. Si volta, si guarda in giro: sembra scappare da qualcuno, forse lo stesso che lo ha ridotto in quel modo. Scena da Far West. All’improvviso, dal lato della piazza sbuca un uomo di colore che atterra il ragazzo con un calcio violento dritto sul petto. Le gente inizia ad urlare. Le immagini sono molto forti, diffuse dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, su Twitter.

Milano, nuova violenta rissa tra nordafricani

Le immagini, tra le frida di passanti, tra cui molti turisti, mostrano il nordafricano, 17enne, ricoperto di sangue. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di una rapina. Poi sono partiti insulti e vendette incrociate tra i frequentatori abituali della piazza, fino all’intervento dell’africano che ha infierito e colpito alle spalle il 17enne e quando questi era a terra. Secondo quanto si apprende il tunisino non ha subito ferite gravi. L’aggressore, secondo alcuni testimoni, è un volto conosciuto in zona. Poi si è dileguato. Da tempo Milano è una città lasciata allo sbando sotto il profilo della sicurezza e del controllo del territorio. Le risse tra stranieri sono all’ordine del giorno: tra liti e regolamento di conti ogni spunto può far scattare la miccia.

Santantchè: “E Sala ritiene la situazione non drammatica…”

“Scrive, sconsolata, la senatrice di FdI: “Mentre il sindaco Sala reputa la situazione ‘non drammatica ma degna di attenzione’, questo è quanto avviene davanti alla stazione centrale di Milano. I rinforzi servono ora, non entro fine anno come annunciato da Sala. Fratelli d’Italia chiede più controlli e più sicurezza”.