Meloni: “In Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni, è assurdo”. E posta un video illuminante

«Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui Social postando un video di 30 secondi dalla trasmissione Zona Bianca su Rete 4.

Nel video è stato estrapolato il commento del giornalista Giuseppe Cruciani: “Ma qui c’è l’idea che ogni volta che c’è una crisi di governo, in Italia non si può parlare di elezioni perché è la fine del mondo. Se si parla di elezioni sembra che è una cosa complicata, che l’Italia si ferma. Non è vero, l’Italia va avanti lo stesso. In Israele, in questo periodo drammatico in cui c’è stato il Covid e la guerra, si è votato un paio di volte”.

Meloni: elezioni nell’ultimo anno in 4 nazioni Ue

Il tema della non opportunità delle elezioni è stato smontato dai fatti. Come ha evidenziato la stessa leader di Fratelli d’Italia nei giorni scorsi. “Olanda, Germania, Portogallo e Francia sono solo alcune delle Nazioni dove nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra, si è regolarmente espressa la volontà popolare attraverso il voto. Non veniteci a parlare di responsabilità, la vostra è solo paura del giudizio degli italiani”, ha concluso la Meloni chiedendo: Elezioni subito!”.

Belpietro: “Anziché il popolo sovrano abbiamo un sovrano senza popolo”

Una tesi condivisa da molti giornalisti. A cominciare dal direttore de La Verità, Maurizio Belpietro che ha osservato: «A forza di governi tecnici e del presidente abbiamo un debito più alto di prima, lo spread a 200 nonostante l’ex governatore della Bce e i pastrocchi del reddito di cittadinanza e del super bonus. In altre parole forse era meglio andare a votare e lasciare che la scelta del governo fosse del popolo sovrano e non di un sovrano senza popolo». Impossibile dargli torto.