Mattarella in Mozambico, al suo arrivo in aeroporto una danza tradizionale gli dà il benvenuto (video)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato nella Repubblica del Mozambico, è stato ricevuto dal Presidente, Filipe Jacinto Nyusi, al Palazzo presidenziale. Il Presidente Mattarella renderà, quindi, omaggio al Monumento agli Eroi mozambicani con la deposizione di una corona.

Nel pomeriggio è previsto l’incontro con il Presidente del Consiglio Municipale di Maputo al Palazzo del Municipio, dove avrà luogo la cerimonia di consegna delle Chiavi della Città di Maputo. In serata, il Pranzo di Stato offerto dal Presidente del Mozambico in onore del Presidente Mattarella al Palazzo di Ponta Vermelha.

Con il presidente del Mozambico – ha detto Mattarella – “abbiamo parlato del terrorismo, dell’impegno per contrastarlo, pensando alle vittime e all’impoverimento che provoca, all’impedimento allo sviluppo e al danno al futuro dei giovani. Ho assicurato l’iimpegno attivo e concreto dell’Italia come Paese e dentro l’Unione europea per sostenere il Mozambico su un fronte così importante che riguarda la serenità della convivenza e che è patrimonio comune del mondo”.

Al suo arrivo all’aeroporto di Maputo, Mattarella è stato accolto da una tradizionale danza africana. I danzatori avevano bandierine tricolori in mano. Al termine della loro esibizione Mattarella li ha applauditi e ringraziati.