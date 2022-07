Mattarella compie 81 anni, politica e social lo festeggiano. Meloni: “I nostri migliori auguri”

“Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i migliori auguri di buon compleanno da parte mia e di Fratelli d’Italia”. Giorgia Meloni ha fatto giungere al Capo dello Stato i suoi auguri in una giornata in cui tutto il mondo politico gli sta dimostrando la sua vicinanza in occasione del suo ottantunesimo compleanno. Il capo dello Stato è reduce da giornate intense, confluite nello scioglimento delle Camere e l’apertura alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Come ha detto ai partiti in occasione del suo discorso, anche per lui niente pause: non trascorrerà la giornata in famiglia come fece un anno fa per festeggiare gli 80 anni. E’ infatti a Torino per partecipare alla cerimonia in occasione del 200° anniversario di istituzione della Scuola allievi carabinieri. E sui social network sono moltissimi i messaggi di auguri indirizzati a Mattarella. Su Twitter “Auguri Presidente” in mattinata è entrato tra gli argomenti di tendenza.

Il telegramma del Papa a Mattarella

Era stato per primo il Papa ad inviare un telegramma a Sergio Mattarella, sottolineandone il “contributo fondamentale e imprescindibile”; la “gentile autorevolezza” e la “esemplare dedizione”. Riconoscendo il particolare momento che vive il Paese in un frangente “segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali”. “Nella felice ricorrenza del suo genetliaco, – scrive il Pontefice – desidero parteciparle cordiali espressioni augurali; assicurando il ricordo orante per la sua persona e per l’alto servizio che svolge a favore dell’amato popolo italiano”. Da parte di tutto il mondo politico non sono mancati auguri ed elogi a Capo dello Stato.

Sui social impazza l’hastag #auguripresidente

Non potevano mancare gli auguri di Mario Draghi fatti anche a nome del suo governo, in carica per sbrigare gl affari correnti: “In questi mesi di Governo – dice Draghi – ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la Sua grande umanità, la Sua dedizione all’Italia, il Suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione. Con i migliori auguri”. Gli auguri al Capo dello Stato stanno giungendo a migliaia su tutte le piattaforme social. Molti i commenti di incoraggiamento, qualche critica, tanti i ringraziamenti ma, soprattutto, molti che scommettono che “avrebbe desiderato un altro regalo” e notano la sua “pazienza” in un momento complicato per il Paese. C’è anche l’ironia: “Mattrella riceve gli auguri dal suo predecessore”, recita una commento corredato da una foto con una Mattarella he stringe la mano a se stesso.

Mattarella: gli auguri più originali

Il premio per l’originalità va a una estimatrice che mostra la foto di un Mattarella-bambolotto realizzato all’uncinetto in posa davanti al Quirinale. La giornata a Torino del presidente della Repubblica,per il giuramento degli allievi carabinieri, nel bicentenario della fondazione dell’Arma, è proseguita con un pranzo al Sermig. Nell’Arsenale della pace, accolto dal fondatore, Ernesto Olivero, un pasto leggero, considerate le temperature elevate, concluso con una torta di compleanno e gli auguri al presidente.