Il selfie della Cristoforetti, il discorso di Bergoglio, il salto della Egonu: è di moda la bufala adulatoria

Sui Social peggio degli haters ci sono soltanto i lovers. Sono l’antitesi degli odiatori seriali, dei propalatori di insulti che ormai fanno anche un po’ di tenerezza: l’ultima vittima dei lovers è la nostra Samantha Cristoforetti, per tutti Astrosamantha con il suo selfie dallo spazio. Se ancora non lo sapete quel selfie è fasullo. Da annoverare nella categoria delle fake news.

Il selfie di Samantha Cristoforetti prova l’esistenza dei lovers: l’altra faccia degli haters

Quel selfie di Astrosamatha che molti sui Social (e forse anche chi legge) hanno condiviso, aveva guadagnato le home page di diversi giornali. Molti utenti hanno pubblicato lo scatto con relativi wow e “pollici in su” di esultanza. In realtà è una immagine vecchia, di almeno 6 anni fa, un vecchio fotomontaggio. Ovviamente l’astronauta italiana è vittima della fake news quanto i lettori. La dinamica è risaputa: la foto fasulla è stata condivisa sui social da un utente e la palla di neve è diventata rapidamente una valanga. Perché certe bufale attecchiscono così rapidamente? Perché certi personaggi in automatico trasmettono credibilità. Basta la parola, come si diceva di una vecchia pubblicità. Che fai, metti in dubbio la Cristoforetti? Anche se, lo ripetiamo, l’astronauta è vittima dei suoi lovers.

Il discorso del Papa: “Puoi avere dei difetti…” una bufala che circola da tempo

Alcuni personaggi pubblici si prestano con più facilità alla bufala adulatoria. Tra le fake news che vanno più di moda questa estate, particolarmente virale tra i lovers italiani, c’è un post che riguarda Papa Francesco. Un suo discorso bellissimo (“Puoi avere dei difetti…”), frasi che allargano il cuore, emozionanti, da vero credente. Impossibile non pensare che non sia il papa argentino a parlare di felicità, perdono e speranza. Invece, quel discorso così “petaloso”, non ha niente a che vedere con Bergoglio. Il vero autore è Augusto Cury, un medico brasiliano, popolarissimo in America Latina, scrittore di best seller che hanno soppiantato perfino Paulo Coehlo. In genere, nessuno vuole passare per gustafeste. È la forza della bufala adulatoria: neanche ai fan dei diretti interessati conviene dire: “No, non ha detto lui quelle parole così belle”.

Esattamente un anno fa il salto fake di Paola Egonu

C’è da aggiungere che anche media, social media, algoritmi e censori della Rete, palesano una tolleranza maggiore nei confronti dei lovers. In fondo, seminano bufale, ma a fin di bene. Come accadde l’estate scorsa. In occasione delle Olimpiadi quando qualche ammiratore della campionessa di pallavolo Paola Egonu fece circolare la foto della azzurra che compiva una schiacciata a una distanza siderale rispetto al parquet. La foto era talmente bella e il gesto talmente spettacolare che, anche in questo caso, come è accaduto oggi per il selfie della Cristoforetti, pochi sbufalarono la foto. Non solo: quando uscirono le prove che la foto era chiaramente fasulla, nessuno fece correzioni o pubblica ammenda. Il bello dei lovers è che a loro si perdona tutto.