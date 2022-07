Il grido di dolore di Brad Pitt: soffre di un disturbo neurologico. “Non riconosco più i volti delle persone”

Il grido d’allarme di Brad Pitt arriva come un pugno piazzato in pieno viso. «Nessuno mi crede!», ha dichiarato il divo Hollywoodiano, tanto che a stretto giro ha aggiunge: «Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre», come se si sentisse in dovere di accreditare la gravità della situazione. E un po’, forse, per fugare i dubbi di chi, nel recente passato, ha avuto l’impressione di una sua freddezza. Di un distacco che l’attore addebita al disturbo che lo affligge: la prosopagnosia.

Il grido d’allarme di Brad Pitt: «Non riconosco più i volti, nemmeno di familiari e amici»

Sì, perché come ha confessato in un’intervista a GQ, Brad Pitt soffrirebbe di una patologia che non gli consente più di riconoscere i volti delle persone, persino quelli di parenti e amici stretti, anche se – precisa il Tgcom24 sul suo sito – «nessun medico gliel’ha mai diagnosticata». Eppure, Pitt sostiene di essere malato dal 2103, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. Una scelta che collima con il bisogno di rispettare una strategia – oltre che di riservatezza, dopo il clamore del divorzio da Anjelina Jolie e il gossip scandalistico che ne è seguito – anche incentrata sulla salute- Per la stessa motivazione, infatti, un rinnovato Brad più attento alla politica del low profile, nel frattempo ha anche smesso di fumare. «Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi»…

«La malattia peggiora, eppure nessuno mi crede»

L’attore, maschera da playboy, volto di tante avventure romantiche e fantasy, e animo dai mille tormenti, si sente spalle al muro. In ostaggio di una malattia infida che non gli permette più di associare un nome a una fisionomia, neppure per chi ama o incontra. Nessuna eccezione: né per Angelina Jolie. Né per la sua prima moglie, Jennifer Aniston. Neppure per l’amore che ha scandito il gossip dei suoi anni giovanili vissuto con Gwynet Palthrow. Finanche i suoi 6 figli, per i quali dopo la separazione dalla Jolie, ha disperatamente lottato in tribunale. E tantomeno riesce a riconoscere le facce di Hollywood, dove è di casa da tempo ormai. Tanto da ritenere di essersi alienato molte persone che hanno bollato la sua difficoltà come la slatentizzazione di un suo snobismo e di un presunto menefreghismo. Peccato che, stante la sua denuncia, il divo non riuscisse davvero a capire chi fossero…

Brad Bitt, la caduta di una stella dal firmamento di Hollywood

Un boomerang, quello del disturbo neurologico causato dalla prosopagnosia, che oggi colpisce al cuore il divo statunitense. Un mito moderno per diverse generazioni, che dal primo istante hanno rivisto in quello sguardo magnetico e in quelle fattezze da eroe omerico, un attore monumentale. Innanzitutto per la bellezza. E poi, a forza di successi di pubblico e di acclamazioni della critica, applaudito per lo straordinario realismo e l’incredibile vis istrionica di cui si è dimostrato capace. Alternando sempre stile e mestiere a passione e impegno. Un interprete, Brad Pitt, capace di particolari mutazioni fisionomiche (tatuaggi, deformazioni fisiche, trasformazioni estetiche, capigliature selvagge) che tra prestanza atletica e doti mimiche lo hanno reso il divo che è oggi. Un uomo che ha dovuto affermarsi e difendersi, sul set come nella sua vita privata. Dal gossip come in tribunale. E un artista che dal firmamento di Hollywood alle polveri degli scandali, è riuscito a rivelare sempre un po’ di sé e a emergere sul resto della folla di Hollywood. E che ora, per uno strano, drammatico scherzo del destino, fatica a riconoscere il volto di chi gli è amico e di chi, invece, è suo nemico…