L’attore Jeff Bridges annuncia su Twitter: “Ho una malattia grave, ma mi seguono grandi medici”

L’attore Jeff Bridges ha annunciato lunedì di essere in cura per un linfoma. “Mi è stato diagnosticato un linfoma”, ha annunciato Bridges su Twitter, con un riferimento al suo personaggio, Drugo, in ‘Il grande Lebowski’. “Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato di avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento e aggiornerò sulla mia guarigione”, ha aggiunto Bridges.

Bridges, che ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista nel 2010 per Crazy Heart, sta girando una serie per FX Channel, intitolata ‘The Old Man’, nella quale interpreta un agente della Cia in pensione che cerca di sfuggire al suo passato.

L’appello a votare il 3 novembre

Bridges ha colto l’occasione per chiedere a chi lo segue su Twitter di votare alle elezioni del 3 novembre, sottolineando “ci siamo dentro tutti insieme”. La carriera hollywoodiana di Bridges, iniziata nel 1970, ‘tocca’ sei decadi: ha recitato in oltre 70 film tra cui “True Grit”, “Seabiscuit”, “Il grande Lebowski” e “King Kong”, le tappe più importanti di un percorso iniziato da bambino in tv con il padre fra il 1958 e il 1960.

Che cos’è un linfoma: la malattia di Jeff Bridges

Jeff Bridges ha parlato in termini molto chiari della sua malattia. Il linfoma è un tipo di tumore che colpisce il sistema linfatico, ovvero l’insieme delle strutture che formano il sistema immunitario del nostro organismo. Il sistema linfatico è costituito da linfonodi (o ghiandole linfatiche), milza e midollo osseo, e il linfoma può svilupparsi in ognuno di questi.

Esistono due categorie di linfomi:

– il linfoma di Hodgkin è contraddistinto dalla cellula di Reed-Sternberg, caratterizzata da due nuclei separati. Questa neoplasia colpisce soprattutto i giovani e gli individui di età superiore a 65 anni, ma può insorgere anche nei bambini. Questo cancro può svilupparsi in quasi tutti gli organi o tessuti inclusi il fegato, milza e midollo osseo.

– I linfomi non-Hodgkin sono un gruppo di neoplasie che non presentano la cellula di ReedSternberg e hanno origine dalle cellule linfociti B o dai linfociti T. Il tumore può diffondersi praticamente a tutti gli organi o tessuti (inclusi fegato e cervello) e può manifestarsi negli adulti e nei bambini.