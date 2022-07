Il balletto della suora di Tagliacozzo spacca la Rete: mamme perplesse, social entusiasti (video)

Una suora di Tagliacozzo è diventata improvvisamente popolare sui social dopo la sua esibizione davanti a una scuola, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Suor Elsa, cinquantenne religiosa proveniente dalla Filippine, ha voluto salutare i piccoli allievi della scuola per l’infanzia con un pittoresco ballo di fine anno sulla scalinata dell’asilo Pio XI di Villa San Sebastiano a due passi dalla cittadina marsicana.

L’esibizione non è propriamente quello che uno si aspetterebbe da una suora, almeno secondo il nostro immaginario. Le conseguenze? Non tutti hanno apprezzato. Suor Elsa ha attirato l’attenzione di tutti e alcune mamme di bambini che frequentano quella scuola hanno manifestato qualche perplessità. A quanto si legge fa parte anche dalla programmazione: in quel luogo lavorano tre suore con una trentina di bambini fino a sei anni.

Chi è suor Elsa, la religiosa che balla sulle note di Annalisa

Non a caso, sulla pagina social dell’istituto la performance è stata condivisa con un post eloquente: “Il nostro centro estivo è differente”.

Un video accolta con commenti pressoché unanimi ed entusiastici. Tanto da meritarsi addirittura una citazione teologica di una utente. «Credo che Sant’Agostino volesse dire: Chi canta e balla prega quattro volte». Una citazione riveduta e corretta, visto che la frase attribuita al vescovo di Ippona era: “Chi canta prega due volte”

Dalla suora di Tagliacozzo a quella napoletana: le religiose infiammano i social