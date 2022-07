I 70 anni di “Vacanze Romane”: dall’Archivio Luce riemerge l’arrivo di Gregory Peck nella Capitale (video)

Vacanze Romane, il capolavoro di William Wyler, con Gregory Peck e Audrey Hepburn, compie quest’anno 70 anni dal momento in cui partirono le riprese. Per celebrare il compleanno di quello che resta un classico amatissimo, il sito Cinecittà News ha pubblicato il filmato dell’arrivo a Roma di Gregory Peck, in vista dell’avvio dei lavori, dopo averlo scovato nell’Archivio Storico Luce. Inoltre, la Fondazione Cinema per Roma ha organizzato una proiezione per domenica 24 luglio alle 21,15 a Porta Pinciana.

Il video-chicca dell’arrivo di Gregory Peck a Roma

Nel filmato, che risale al giugno 1952, si vede l’attore scendere dal diretto che da Parigi lo ha portato alla Stazione Termini, dove viene accolto da un capannello di curiosi, fan e giornalisti. Al suo fianco la prima moglie, Greta Rice, da cui ebbe 3 figli.

I quattro mesi nella Capitale per girare “Vacanze Romane”

È il momento che dà ufficialmente il via al periodo delle riprese di Vacanze Romane, grazie al quale la Hepburn vinse poi il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Peck restò a Roma per 4 mesi, durante i quali, come ricorda il filmato dell’Istituto Luce pubblicato da Cinecittà News, si divise tra gli Studi di Cinecittà, alcune celebri location romane e una villa a Fregene.