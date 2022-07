Covid, aumentano le reinfezioni, specie tra donne e giovani. 9 Regioni a rischio alto: ecco quali sono

Covid, 9 Regioni a rischio alto: ecco quali sono

Dunque, partendo dal presupposto che nessuna regione è esente dal rischio. O meglio, come riferisce l’Adnkronos, «nessuna Regione/Pa è classificata a rischio basso», Iss e dicastero della Salute ne individuano 9 da attenzionare in maniera speciale. In sintesi: 12 realtà sono classificate a rischio moderato (2 di queste ad alta probabilità di progressione). Mentre 9 Regioni/Pa sono considerate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Con una evidenziata per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all’Iss. Erano 8 la scorsa settimana. Venti Regioni/Pa riportano almeno una singola allerta di resilienza, e nove ne registrano molteplici. Le 9 regioni a rischio alto sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana (rischio non valutabile, equiparato a rischio alto), Umbria e Veneto. Tutte le altre regioni/pa sono a rischio moderato, di cui Campania e Sicilia ad alta probabilità di progressione.

Covid e Regioni, cresce l’allarme. Iss: la quota delle reinfezioni sale al 10,8%

Rilievi e numeri in aumento – e sos Regioni a parte – continua a crescere la quota di italiani contagiati da Sars-CoV-2 dopo aver già superato precedenti infezioni Covid. Ormai più di un caso su 10 fra quelli censiti in 7 giorni nel Paese risulta essere una reinfezione. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid-19. «Nell’ultima settimana – riferisce l’Adnkronos – la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari al 10,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (9,6%, dato con tempi di consolidamento maggiori rispetto ad altre informazioni)». Complessivamente, si legge, «dal 24 agosto 2021 al 6 luglio 2022 sono stati segnalati 659.578 casi di reinfezione, pari a 4.6% del totale dei casi notificati».