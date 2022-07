Ciriani (FdI) rilancia con fermezza: “Elezioni subito. L’Italia non può essere vittima di irresponsabili”

Mentre nel governo imperversa il caos, dai banchi dell’opposizione, dalla Meloni a Ciriani, Fratelli d’Italia fa sentire la sua voce: forte, chiara, coerente e inequivocabile. Una voce che torna a invocare le elezioni come una soluzione possibile alla crisi in atto. E perché la parola torni a coloro ai quali spetta legittimamente: agli elettori. Intanto però, il governo a un passo dal baratro conferma la fiducia sul decreto legge Aiuti e il M5S, come già preannunciato, non voterà. Fallito il tentativo esperito dal parlamentare pentastellato D’Incà per evitare lo strappo nella maggioranza, proposte e indicazioni dell’ultimo minuto sembrano infrangersi comunque contro il muro di Palazzo Chigi. Con Draghi che ribadisce: «La fiducia è l’unica via percorribile. Non possiamo che agire con coerenza e linearità». Mentre Conte spara nel mucchio continuando a ripetere il mantra «siamo gli unici a incalzare il governo sulle emergenze» e Letta insiste a riassumere: «La decisione del M5S ci divide». Laddove divisione, per non dire frantumazione in mille pezzi, sembra essere la parola chiave di queste ore.

Da Meloni a Ciriani, FdI fermo su un’unica posizione: «Elezioni subito»

Sic stantibus rebus: pertanto, come abbiamo già scritto, l’uscita del M5S dall’Aula al momento del voto sul dl Aiuti ha un solo possibile esito per il centrodestra: la fine dell’esperienza di governo e il ritorno alle urne elettorali. Giorgia Meloni lo ha ribadito in diverse dichiarazioni affidate anche ai social, in cui ha ribaditom su Twitter per esempio: «Basta temporeggiare. La parola torni agli italiani. Elezioni Subito». Tornando poi sul punto quando patemi grillini e pantomime contiane sono all’apice: «Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento del costo delle materie prime, rischi sull’approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo “dei migliori” è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!».

«Sarebbe inutile accanirsi con un altro Governo con tutti dentro»

Così come Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, a sua volta ha rilanciato a stretto giro, ponendosi sulla stessa, univoca linea di pensiero: «Fiducia o non fiducia questa maggioranza e questo Governo sono finiti, nonostante i tentativi ridicoli di tenerla in piedi. L’Italia ha davanti a sé sfide epocali – ha ricordato Ciriani – con un autunno che si preannuncia difficilissimo. Ed è vergognoso assistere a chi gioca fiducia sì, fiducia no. Bisogna prenderne atto. Fratelli d’Italia lo aveva detto dall’inizio che un Governo con tutti dentro non poteva che finire male. Adesso chiediamo di tornare subito al voto, perché l’Italia non può cadere vittima dei ricatti di partiti irresponsabili». Del resto, aggiunge significativamente in conclusione Ciriani, «sarebbe inutile accanirsi con un altro Governo con tutti dentro. Serve invece un Esecutivo di centrodestra. Quello che è certo è che Fratelli d’Italia non farà mai parte di altre maggioranze, o farà da stampella di altri governi».