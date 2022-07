Chi è Davide Crippa, il “migliorista” del M5S che vuole il Draghi bis e ha mandato a quel paese Casalino

Il personaggio politico di queste ore di preghiere a Draghi perché rimanga al suo posto è senza dubbio Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera nonché capo dell’ala governista dei 5Stelle. Un altro Di Maio, insomma.

Crippa in queste ore – secondo Repubblica– ripete un mantra che avrebbe già convinto almeno una ventina di deputati. «Fuori dal governo, per il M5S non c’è vita».Antonio Polito sul Corriere lo ha definito il “migliorista” del M5S. Con Giuseppe Conte è ai ferri corti. Racconta Il Foglio: “L’umbratile Crippa è diventato un personaggio assoluto in questo caos. Si presenta in assemblea congiunta dei parlamentari dicendo che bisogna votare la fiducia a Draghi. Pare che abbia una lista di quindici-venti deputati pronti a seguirlo verso un altro approdo per salvare il governo. E’ il piano del Pd di Enrico Letta, ma anche dello scissionista Luigi Di Maio. Crippa si presenta alla conferenza dei capigruppo per fissare l’agenda delle comunicazioni di Draghi e si accoda alla richiesta di Pd, Leu e Iv di iniziare da Montecitorio. Richiesta respinta. Conte non ne sapeva nulla: vorrebbe sfiduciarlo, mandarlo in Siberia”. Repubblica ricorda inoltre che Crippa non è mai stato nemmeno tra gli estimatori di Rocco Casalino, che già non voleva assumere e al quale non ha rinnovato la consulenza in scadenza.