Cannabis: Griner, cestista Usa arrestata in Russia si dichiara colpevole. Ora rischia fino a 10 anni

Si dichiara colpevole. La star del basket statunitense, Brittney Griner, arrestata all’aeroporto di Mosca 4 mesi fa, si è dichiarata colpevole di aver portato cannabis in Russia. Ma ha anche detto che non intendeva infrangere la legge.

Cannabis, la cestista Usa si dichiara colpevole

La giovane cestista era stata arrestata a febbraio perché in possesso di un liquido a base di cannabis in un aeroporto di Mosca. Aveva con sé alcune cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish (un derivato della cannabis). È stata accusata di possesso e contrabbando di droga. E ora rischia fino a 10 anni di carcere. “Vorrei dichiararmi colpevole di tutte le accuse”, ha detto alla corte, aggiungendo però che “non intendeva violare la legge russa”. La prossima udienza è fissata per il 14 luglio.

La lettera a Biden: non scordarti di noi arrestati in Russia

La Griner nei giorni scorsi aveva scritto una lettera al presidente Usa, Joe Biden. Chiedendogli di non dimenticare lei e gli altri americani detenuti in Russia. “Per favore, fai tutto il possibile per riportarci a casa. Ho votato per la prima volta nel 2020 e ho votato per te. Ho fiducia in te”. Mi manca mia moglie! Mi manca la mia famiglia! Mi mancano le mie compagne di squadra! Sarò grata per qualsiasi cosa tu possa fare in questo momento per riportarmi a casa”.

Una vendetta di Mosca contro gli States?

L’opinione pubblica è divisa. In molti credono che le accuse del Cremlino siano motivate solo da fini politici. Come ritorsione della Russia contro l’appoggio degli Stati Uniti all’Ucraina. Negli ultimi giorni inoltre si è parlato molto di un possibile scambio di prigionieri tra Russia e Usa. In cambio di Griner, la Casa Bianca potrebbe rimandare in Russia Viktor Bout. Un cittadino russo noto per essere uno dei maggiori trafficanti d’armi degli ultimi decenni. Condannato a 25 anni per aver venduto enormi quantità di armi a terroristi e criminali di guerra.