Bambino di due anni annega sulla spiaggia di Santa Severa. Sarebbe sfuggito al controllo della zia

Un bambino di 2 anni e mezzo è annegato nel primo pomeriggio a Santa Severa, località sul litorale nord romano. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento ‘Nuova Oasi’ e sarebbe finito in acqua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato senza esito di rianimarlo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Santa Severa per ricostruire quanto avvenuto.

Bambino annegato a Santa Severa, il mare era mosso?

Il piccolo che si trovava sull’arenile assieme alla zia e alla sorellina di poco più grande, i genitori erano a Roma, è sfuggito al controllo della donna ed è finito in acqua. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo ma tutti gli sforzi sono stati inutili. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri che stanno ascoltando testimoni presenti in spiaggia al momento della tragedia tra cui il bagnino che avrebbe tentato di rianimare il bambino.

Un elicottero del 118, stando a quanto si apprende, è atterrato direttamente in spiaggia per tentare di salvare la vita al piccolo. Secondo le primissime informazioni, sembra che il piccolo fosse in compagnia della famiglia. La dinamica dei fatti, invece, è ancora da ricostruire.

Solo poche ore prima in un tratto della spiaggia di Santa Severa erano stati fissati dei divieti di balneazione, che riguarderebbero però solo il lungomare a ridosso del Castello, forse perché il mare era agitato.