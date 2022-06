Usa, 20 milioni di americani incollati alla Tv per seguire il Comitato che vuole impallinare Trump

Quasi 20 milioni di americani, su una popolazione complessiva di 331 milioni di abitanti, hanno seguito, secondo la società Nielsen, la prima audizione pubblica della Commissione 6 gennaio della Camera Usa sull’assalto al Congresso, che vuole processare Donald Trump accusandolo di aver tentato un golpe il 6 gennaio 2021.

Va ricordato che la “Commissione 6 gennaio” che sta indagando su Trump e sull’assalto a Capitol Hill, presieduta dal democratico 74enne Bennie Gordon Thompson, è composta da altri 8 membri, 6 dei quali democratici, come il presidente, e 2 repubblicani, nemici giurati di Trump: Liz Cheney e Adam Kinzinger la cui opinione sull’ex-presidente è compendiata in poche semplici parole: “Trump è il peggior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto”. E fortuna che sono entrambi repubblicani.

Si può immaginare con quale serenità di giudizio si esprimerà questo plotone di esecuzione fatto da acerrimi nemici di Donald Trump che non vedono l’ora di mettere politicamente fuorigioco il tycoon.

La Nielsen ha sommato l’audience di tutti i principali network che giovedì sera, nell’ora del prime time, hanno trasmesso l’audizione show, come ai tempi del Watergate, sconvolgendo i propri palinsesti. Solo che Trump non è Nixon. Il Watergate , storiaccia di corruzione, non è l’assalto al Congresso. E, oltretutto, gli americani – e non solo loro – possono informarsi liberamente sui Social o con altri mezzi disivincolandosi dall’abbraccio asfissiante della narrazione mainstream che spinge a più non posso per trasformare l’immagine di Trump in quella di un mostro capace di tutto.

Il maggior numero di ascoltatori l’ha registrato Abc, 4,8 milioni, seguita da Nbc, 3,5 milioni, e Cbs, 3,3 milioni.

A questi si aggiungono i dati delle tv all news via cavo, con Msnbc che è risultata prima con 4,1 milioni di spettatori, praticamente un numero quattro volte maggiore alla normale audience, mentre circa 2,6 milioni hanno seguito le due ore di audizione su Cnn.

La conservatrice Fox News, solitamente in testa nelle classifiche dell’audience, non ha invece interrotto la sua normale programmazione sul canale principale – raccogliendo circa 3 milioni di ascoltatori – ed ha relegato la diretta dell’audizione, che evidentemente non corrisponde agli interessi dei suoi ascoltatori di fede conservatrice, a Fox Business Network, con poco più di 220mila ascoltatori.

Un’audience di 20 milioni è un record per un’audizione al Congresso, se si pensa che il processo di impeachment a Donald Trump nel 2020 è stato seguito da 9 milioni di ascoltatori.