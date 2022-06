Scrisse “Sei bellissima” per Loredana Bertè e “Ancora ancora ancora” per Mina: addio a Giampiero Felisatti

Addio a uno dei più grandi autori italiani di testi musicali, Giampiero Felisatti, autore di brani celebri come, Ancora, ancora, ancora, cantato da Mina, e Sei bellissima, interpretato da Loredana Bertè, scritto insieme a Claudio Daiano. Era nato a Vigevano ed aveva 72 anni. A darne notizia su Facebook la sorella Fiorella. «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente – ha scritto nel post -. Le tue canzoni sono un lascito he rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci».

“Sei bellissima” di Felisatti dedicata a Vanessa Incontrada

“Sei bellissima” due giorni fa era stata intonata a Vanessa Incontrada, vittima di bodyshaming sui social network, dal pubblico presente Piazza Plebiscito a Napoli durante l’evento per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

“Sei bellissima” non è tuttavia l’unica canzone famosa di Felisatti. “Il mare calmo della sera”, uno dei brani che rese celebre Andrea Bocelli, e “Super Superman”, cantata da Miguel Bosé e co-composta con Danilo Vaona. In passato aveva collaborato più volte anche con Cristiano Malgioglio e Gatto Panceri.

Negli anni Ottanta grazie al compositore e produttore Danilo Vaona ha collaborato con la compagnia discografica Hispavox e Gamma Mexico in diversi album usciti nei paesi di lingua spagnola per Manuel Mijares, Rocío Banquells, Paloma San Basilio, Yuri, Pandora, Lucero, Daniela Romo, Alejandra Guzmán, Antonio De Carlo, Timbiriche, Bertha Patricia Manterola Carrión, Fey, Kairo, Miguel Gallardo e Lucía Méndez.