Ondata di caldo record in Kansas: muoiono migliaia di bovini. La strage in un video sconcertante

E’ una vera e propria strage di bestiame quella che si registra in Kansas, negli Stati Uniti, dove almeno duemila bovini (ma alcune fonti parlano di diecimila capi) sono morti a causa di un’ondata di caldo record. E non è finita. Secondo il National Weather Services (Nws) per questa settimana è previsto caldo estremo su zone della costa del Golfo e dei Grandi Laghi nel Midwest. A oltre 100 milioni di americani è stato consigliato di rimanere all’interno delle proprie abitazioni per combattere il caldo. Il Kansas, tra i primi tre produttori di carne bovina negli Stati Uniti, non è stato risparmiato dalle temperature eccezionalmente alte.

Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa), le ondate di caldo negli Stati Uniti sono aumentate costantemente di frequenza, durata e intensità dagli anni ’60. “Ciò che è chiaro è che il problema dello stress da caldo nel bestiame (oltre che nell’uomo) diventerà sempre più difficile da gestire per gli allevatori, man mano che il mondo si riscalda”, ha affermato Philip Thornton, ricercatore sul clima che ha scritto un rapporto del 2021 sull’impatto dell’aumento del calore sul bestiame.

“A lungo termine, il modo più efficace per affrontare la sfida è raddoppiare i nostri sforzi collettivi per ridurre le emissioni di gas serra nel modo più rapido e completo possibile”, ha affermato il co-autore del rapporto, Gerald C Nelson, economista agricolo e professore emerito presso l’Università dell’Illinois Urbana-Champaign.

Attualmente, gran parte del Kansas sta vivendo condizioni di siccità e gran parte della parte sud-occidentale dello stato è in “estrema siccità”, secondo il sito web di US Drought Monitor.