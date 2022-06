Nuovo appello di Macron a non umiliare la Russia. Kiev non ci sta: “Così umilia la Francia”

Tra Kiev e Parigi non corre sempre buon sangue. All’Ucraina non sono piaciute le ultime affermazioni del presidente francese, Emmanuel Macron. Che è tornato a lanciare un appello agli alleati a non umiliare Mosca.

Kiev replica a Macron: così umilia la Francia

“Gli appelli per evitare l’umiliazione della Russia possono solo che umiliare la Francia. O qualsiasi altro paese che farebbe questo appello. Perché è la Russia ad umiliare se stessa. Sarebbe meglio concentrarci tutti su modo di rimettere la Russia al suo posto. Questo porterà pace e salverà vite”. Così in un tweet velenoso il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Che replica appunto al nuovo invito sulla stampa francese del presidente della Repubblica francese.

Nuovo appello di Macron a non umiliare Mosca

Sui quotidiani locali tra cui Ouest France l’inquilino dell’Eliseo aveva sottolineato la necessità di “non umiliare la Russia. Per far in modo che nel momento in cui i combattimenti cesseranno potremmo costruire un strada di uscita attraverso le vie diplomatiche. Sono convinto che sia il ruolo della Francia essere una potenza di mediazione”.

Parigi frena sull’ingresso nella Ue dell’Ucraina

Una posizione decisamente scomoda per l’Ucraina di Zelensky. Che si aggiunge ad altre prese di posizioni di Parigi non particolarmente gradite. Come quella sull’ingresso dell’Ucraina nella Ue. “Bisogna essere onesti se si dice che l‘Ucraina entrerà nell’Unione europea in 6 mesi, 1 anno o 2 anni, si mente. Non è vero, Probabilmente tra 15 o 20 anni… ci vuole tanto tempo” . Sono le parole del neo ministro francese per gli Affari Europei, Clement Beaune, in un’intervista radiofonica.