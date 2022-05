Ucraina, telefonata Macron-Xi Jinping: «Urgente arrivare al cessate il fuoco e rispettare la sovranità di Kiev»

Aiutare Russia e Ucraina a ripristinare i colloqui di pace. È il contenuto della telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente cinese Xi Jinping secondo quanto rende noto un comunicato dell’Eliseo. Una telefonata durante la quale i due leader «hanno convenuto sull’urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco». Nella nota dell’Eliseo si riferisce che Macron e Xi hanno anche discusso del “rischio di crisi alimentare” a causa del blocco dei porti in Ucraina e della “risposta proposta dalla Francia con l’iniziativa Farm» (Food and Agriculture Resilience Mission).

Ucraina, colloquio tra Macron e Xi Jinping

Il presidente francese ha parlato della «situazione drammatica di fronte alla quale si trovano i civili a causa dell’aggressione russa». «I due capi di Stato hanno ricordato il loro impegno per il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina – prosegue il comunicato dell’Eliseo – e hanno concordato sull’urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco. Vanno sostenuti tutti gli sforzi che vanno nel senso di un sostegno umanitario alla popolazione ucraina».

«Ripristinare la pace attraverso il dialogo»

Xi e Macron hanno concordato di «rafforzare gli scambi a vari livelli» e di «sostenere Russia e Ucraina per ripristinare la pace attraverso il dialogo», riporta il Global Times. Si è trattato del primo colloquio dalla rielezione del presidente francese, uno scambio di vedute arrivato all’indomani della telefonata tra il leader cinese e il cancelliere tedesco Olaf Scholz e dell’incontro tra quest’ultimo e Macron a Berlino.

La conferenza stampa Macron-Scholz

Anche ieri sera Macron, durante una conferenza stampa congiunta con Scholz si è soffermato sulla tregua. «Quello che vogliamo ottenere è un cessate il fuoco, il prima possibile» in Ucraina. Un cessate il fuoco, ha detto, è l’unico modo per fare progressi nei negoziati tra Ucraina e Russia e, quindi, per un ritiro permanente delle truppe russe. «Questo è il nostro obiettivo», ha precisato. «La nostra posizione è dalla parte della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, niente di più, niente di meno – ha concluso – Questo negoziato, dopo un cessate il fuoco, è l’unico che consentirà il ripristino della pace».