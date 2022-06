Milano, immigrati scippano le anziane e rubano orologi di lusso ai turisti: i ladri stranieri si “specializzano”

Gli algerini specializzati nel furto di orologi di lusso nel quadrilatero della moda e la coppia di marocchini che invece si accaniva sulle donne anziane, per derubarle dei gioielli d’oro che indossavano. La cronaca di due operazioni di polizia di oggi restituisce l’immagine di una Milano in cui nessuno e in nessun quartiere può sentirsi al sicuro. Il bilancio è di tre arresti e tre fermi indiziari nei confronti rispettivamente dei due marocchini e di un algerino e di altri tre algerini.

La coppia di marocchini specializzata negli scippi alle donne anziane

La coppia di marocchini, di 33 e 47 anni, è ritenuta colpevole di cinque rapine commesse, tra il settembre e l’ottobre del 2021, in diverse zone della città: Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia. I due sceglievano donne tra i 60 e gli 80 anni che indossavano gioielli d’oro facilmente strappabili, le seguivano fino a casa, nel tardo pomeriggio, mentre camminavano da sole. Una volta raggiunte le vittime, uno dei due le bloccava, mentre l’altro strappava loro i preziosi.

Gli investigatori sono risaliti al fatto che i ladri potevano essere sempre gli stessi grazie alle denunce delle vittime, mentre determinanti per incastrarli sono state le immagini di uno scippo riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Le descrizioni fisiche e dell’abbigliamento degli autori delle rapine combaciavano con quelle fatte dalle vittime al momento della denuncia. Le cinque anziane, inoltre, sottoposte alla visione di album fotografici, hanno riconosciuto nei due fermati i loro rapinatori, a casa dei quali gli agenti, nel corso della perquisizione, hanno ritrovato gli stessi capi indossati al momento della rapina.

Algerini concentrati sui furti di orologi di lusso ai turisti

Per i furti degli orologi di lusso nel quadrilatero della moda, invece, la polizia ha arrestato un 32enne algerino ritenuto responsabile di una rapina e due scippi, tra gennaio e maggio, e fermato altri tre algerini, di 26, 21 e 20 anni, gravemente indiziati di una rapina.

Gli obiettivi di tutti erano stati orologi costosi indossati da turisti. In particolare, il 32enne si concentrava sui Patek Philippe.