Meloni a Lucca: “Vincere col centrodestra le Amministrative ci aiuterà ad andare al governo”

“Ci aspettiamo di vincere con il centrodestra, che è compatto nella gran parte delle città al voto. Speriamo in un risultato importante per Fdi. Stiamo facendo del nostro meglio per quelle che sono le ultime elezioni prima delle politiche, quindi il risultato dei candidati sindaci del centrodestra compatto per noi è molto importante”. La leader Fdi Giorgia Meloni, a margine di un comizio a Lucca, ha tracciato stasera la linea unitaria per la coalizione, in vista delle Politiche. E ha risposto alle questioni sulla leadership del centrodestra.

La Meloni invita il centrodestra all’unità

Queste elezioni serviranno per definire anche le gerarchie interne nella coalizione? “No. La gerarchia interna nel centrodestra -ha precisato- si delinea durante le elezioni politiche, secondo le nostre regole: abbiamo stabilito che in caso di vittoria alcune scelte si fanno in base ai risultati dei singoli partiti”.

“Non mi interessa stabilire particolari gerarchie ma avere chiarezza sulle regole di funzionamento della coalizione, sull’orgoglio con cui si intende rappresentare questa metà campo e chiarezza su quali siano le intenzioni rispetto al futuro, cioè se si esclude, come lo esclude Fdi, che in futuro possano tornare maggioranze arcobaleno oppure no. Dopodiché, credo nella squadra. Non mi interessa prendere un voto in più rispetto agli alleati, mi interessa -ha concluso- crescere tutti insieme e insieme battere i nostri avversari”.

Le “rivelazioni” di Goldman Sachs sulle elezioni…

La Meloni oggi ha poi toccato sia la vicenda dei nordafricani che hanno molestato le ragazzine a Gardaland, sia gli scenari internazionali. “Solo pochi giorni fa la banca d’affari Goldman Sachs si affannava a lanciare l’allarme sulle prossime elezioni politiche in Italia, dicendo che se dovesse vincere il centrodestra potrebbero esserci problemi di stabilità sul debito pubblico. Il problema degli illuminati banchieri newyorkesi è che, dati alla mano, questa narrazione fa acqua da tutte le parti. Basta andare a vedere come sono stati sconquassati i conti pubblici dal 2011 ad oggi per vedere che tutti i governi tecnici (perennemente sostenuti dalla sinistra che perde le elezioni), o nati da inciuci di Palazzo, hanno palesemente fallito. La realtà dei fatti è soltanto una: la finanza speculativa ha paura che un governo forte, voluto dagli italiani per difendere esclusivamente i loro interessi, ponga fine al saccheggio”, aveva scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.