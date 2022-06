Maturità al via con la prova d’italiano: torna la campagna contro le fake news sulle tracce in rete

Maturità 2022, ci siamo. Un solo giorno e alle 8.30 di domani, mercoledì 22 giugno, inizierà la prima prova dando il via agli Esami di Stato per 539.678 maturandi. Tanti i ragazzi all’esame delle varie commissioni al lavoro nelle scuole italiane. Ad accompagnare i ragazzi nella prova di domani, un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. L’esame scritto d’italiano fa il suo ritorno dopo due anni di soli orali.

Maturità, attenti alle bufale

E così torna alta anche l’attenzione sulle possibili bufale, legate soprattutto alle tracce d’esame e alle regole sullo svolgimento degli scritti. Che inevitabilmente crescono e si diffondono in Rete nei giorni che precedono l’inizio di ogni maturità. E proprio il debunking delle principali fake news sull’esame, molte delle quali diventate ormai dei classici, sarà il tema centrale di “Maturità al sicuro”, la tradizionale campagna di sensibilizzazione che la Polizia Postale e delle Comunicazioni porta avanti consecutivamente da quindici anni assieme al portale Skuola.net.

Maturità, il monitoraggio

Perché c’è assoluto bisogno di fare un po’ di chiarezza. Per evitare che tanti studenti commettano clamorosi errori, alcuni dei quali in grado di vanificare gli sforzi di un anno intero. Il rischio, infatti, è concreto. Lo dimostrano le risposte date dai 1.500 maturandi raggiunti dal monitoraggio effettuato proprio da Skuola.net per la Polizia di Stato a circa una settimana dal via della Maturità 2022, quando cioè il quadro della situazione dovrebbe essere abbastanza nitido.

Maturità, le risposte degli studenti

Il condizionale però è d’obbligo. Visto che, ad esempio, quasi un maturando su 10, più precisamente l’8%, è convinto che le tracce dello scritto di Italiano, oggetto della prima prova, se cercate bene si possano trovare, per intero, ancor prima dell’inizio dell’esame. A cui va aggiunto un altro quarto (26%) che pensa di trovare in anticipo quantomeno gli argomenti su cui verteranno le tracce. Quando invece è risaputo che tali informazioni saranno di pubblico dominio solo quando le commissioni d’esame inizieranno ad accedere al plico telematico che contiene le tracce, grazie alla password nazionale svelata dal ministero dell’Istruzione la mattina della prova scritta.

Le indiscrezioni che circolano sul web

Molti di più, ovvero circa uno su due, credono addirittura che il ministero tenga d’occhio le indiscrezioni che circolano sui mezzi d’informazione, che in realtà non hanno nessun fondamento ufficiale, essendo solo suggestioni e punti di vista, per modificare in corso d’opera, anche all’ultimo secondo, le tracce di prima prova. Forse è il caso che sappiano che i temi sono già stati scelti e non cambieranno fino al giorno dell’esame. Un abbaglio che, inoltre, potrebbe spingere parecchi studenti, uno su quattro ci sta seriamente pensando, a privarsi, la notte prima degli esami, di preziose ore di sonno per presidiare il web alla ricerca di aggiornamenti e fughe di notizie. Per fortuna, almeno per quest’anno, i fari sono puntati soprattutto sulla prima prova, decisa a livello centrale, con tracce uguali per tutti, decise dal Mi, in quanto la seconda, stavolta, sarà preparata dalle varie commissioni.