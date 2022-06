M5S, lo sfogo in chat di Azzolina contro Conte: «È circondato da piromani incapaci di ragionare»

M5S mai coì vicino all'”ora X” dell’implosione. La rogna del giorno ha le fattezze di Lucia Azzolina, già controversa ministra della Scuola ai tempi del Conte-bis. Un suo messaggio vocale postato nella chat interna è finito chissà come nella redazione dell’AdnKronos, che lo ha (ovviamente) pubblicato. Una sorta di lunghissimo sfogo a giustificazione del suo approdo alla corte di Di Maio. Ma anche una testimonianza circa il clima tossico che ormai avvolge il MoVimento a causa dei «continui scontri» tra Grillo e Conte. «Non potevo restare in un ambiente in cui si pensa solo a questo (doppio mandato, ndr), dove si studia su quali circoscrizioni mettere quelli vicini a Conte».

Anche la Azzolina denuncia il clima d’odio

Ma il vero motivo del suo risentimento è la fuoriuscita dal ministero. «La nascita del governo Draghi – spiega la Azzolina – prevedeva non ci fossero rompiscatole. E io ero giudicata la rompiscatole per eccellenza, perché ho sempre sbattuto i pugni su tavolo per i soldi sulla scuola». Ma alla sua decisione ha contribuito anche la «finta democrazia diretta» che caratterizza il M5S. «Per cinque mesi – ricorda – abbiamo chiesto un’assemblea con Conte e non ci è stata concessa per silenziarci. Ma quando si mette la polvere sotto al tappeto prima o poi la polvere viene a galla». Il problema non è tanto Giuseppi, quanto il suo cerchio magico. «Al fianco di Conte – accusa la Azzolina – non ci sono persone che sanno mediare, ma degli incendiari, dei piromani».

«Sulle restituzioni figli e figliastri»

E ancora: «Ho visto scattare foto in Transatlantico ai colleghi per vedere con chi parlano, per vedere chi é fedele e chi no». È la tesi del M5S come covo dell’odio avanzata da Di Maio. L’ex-ministra l’adotta continuamente: «Se 60 di noi sono andati via non é per congiure di palazzo, ma perché eravamo stanchi di stare in un clima da notte di lunghi coltelli». Lamenta «figli e figliastri», la Azzolina, anche sul tema delle restituzioni. «Io – assicura – avevo restituito tutto con regolarità». Non così altri. «C’è gente ai vertici che aveva fatto finta di restituire e invece aveva restituito alla protezione civile del proprio territorio, prendendoci tutti in giro. Ma sono coperte queste cose». Accorato il finale: «Ci sono altre cose che non posso dirvi. Siete liberi di cacciarmi dalla chat. Ma se volete avere rapporti con me privatamente io ci sono».