Lo show del piccolo Principe fa impazzire il web: le “facce” buffe di Louis al Giubileo della Regina

Nei giorni di festa per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, c’è qualcuno che si è assicurato un posto d’onore, per così dire: si tratta del principe Louis, terzogenito di William e Kate, 4 anni da poco compiuti e faccia da monello. Ha esordito facendo capolino sul balcone per sventolare la manina prima che prendesse posto la sovrana. Poi, in attesa dello spettacolo in cielo offerto dai caccia e dalle Red Arrows, ha rubato la scena a tutti sfoggiando una serie di espressioni, smorfie e bronci alla Macaulay Culkin, il celebre protagonista di “Mamma ho perso l’aereo” che sono immediatamente diventati “meme”. Il web è letteralmente impazzito per il principino che ha movimentato la scena dei festeggiamenti un po’ ingessati. Le foto e i meme stanno continuando a moltiplicarsi sui social.

Giubileo di platino, il piccolo principe ruba la scena a Elisabetta

Tutto è iniziato da una foto: la Regina, impeccabile, si gode la folla che la acclama; mentre accanto a lei il piccolo principe, vestito da marinaretto con l’abito che fu del padre William, si tappa le orecchie cacciando un urlo. Lo scatto è stato ripreso da svariati utenti social, accoppiando alla foto del piccolo il celebre “Urlo di Munch”. Una foto che ha fatto il giro del mondo. Tra i primi a postare questo momento iconico anche l’ex portavoce della Casa Bianca Jen Psaki che ha twittato: “Principe Louis, ti vediamo e ti capiamo”…

Il web impazzito, posta e rilancia le “facce” del principino Louis

Poi c’è stato uno scambio di battute tra Elisabetta e il terzogenito di William e Kate. Jeremy Freeman, un esperto di lettura del labiale sentito dal Mirror, fa sapere cosa si sarebbero detti i due. Pare che tutto sia partito dal piccolo, che avrebbe fatto una domanda alla bisnonna con una certa insistenza. “Arrivano le frecce rosse?”: avrebbe chiesto Louis alla Sovrana, riferendosi alla squadriglia acrobatica della Royal Air Force che ha dato spettacolo. Elisabetta allora lo avrebbe gelatoin maniera secca: “Lo spero“. Quando poi le frecce rosse sono arrivate, dipingendo il cielo di rosso, bianco e blu, il piccolo non sarebbe riuscito a contenere l’entusiasmo, urlando: “Sì sì sì”.

Il WP rilancia gli scatti: “Tu quale Louis sei?”

Uno dopo l’altro ecco arrivare decine di migliaia di post, in tutte le lingue del mondo, che ironizzano sulle buffe facce di Louis. “La gente era preoccupata che qualcuno potesse mettere in ombra la Regina. Il principe Louis ha accettato la sfida”, scrive qualcuno su Twitter, leggiamo da Rai news. Qualcuno ironizza sul vestito “alla marinara”: “Piangerei anche io se mi avessero conciato così”…. I tanti scatti del piccolo Louis sono diventate addirittura “uno stato d’animo”. Tu quale Louis sei? Rilancia il New York Post.