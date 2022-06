Letta prende tempo sul campo largo: “Più vicino a Conte o a Di Maio? Il Pd è vicino al Pd”

Per ora ha in testa i ballottaggi: “Domenica si vota in 13 capoluoghi e lì siamo al ballottaggio avendo messo in campo alleanze larghe sulla base di contenuti e progetti. La stessa cosa faremo per le politiche“. Quindi il Pd attende l’esito dei ballottaggi per tirare le somme e decidere quale strategia adottare. E ciò mentre anche Giuseppe Conte conferma, come ha fatto Di Maio, l’appartenenza all’area euroatlantica e dice che il sostegno a Draghi non è in discussione.

“I commentatori si chiedono: nel Pd chi è più vicino a Conte e chi a Di Maio? Io rispondo: il Pd è vicino al Pd. Abbiamo la responsabilità di mettere in campo un progetto”. “Spero solo – si rammarica – che tutto questo non avvantaggi il centrodestra perché già è avvantaggiato. Noi dobbiamo rimontare e spero ognuno giochi la partita in modo da essere efficace”.