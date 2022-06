Le immagini del trionfo di Giorgia Meloni: «Noi siamo tutto quello che la sinistra non sarà mai»

Le immagini del rush finale dei comizi, il trionfo di Giorgia Meloni alla vigilia delle elezioni amministrative. Un bagno di folla dopo l’altro, a testimonianza di una destra che continua a crescere nel cuore degli italiani. «Noi siamo tutto quello che la sinistra non sarà mai», ha ripetuto la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi. Ed è questo l’elemento che fa la differenza. Inconfutabile un passaggio: «La sinistra ha paura di confrontarsi e l’unico modo che hanno per non rispondere alle nostre domande sensate è dire che tu sei indegno, sei un mostro e scappare». Da Verona a Viterbo, da Padova a Genova, da Lucca alla Spezia, centinaia e centinaia di cittadini hanno accolto Giorgia Meloni con grande entusiasmo, cori e frasi di incoraggiamento, selfie e bandiere. Piazze stracolme. «Dobbiamo orgogliosamente essere alternativi alla sinistra», ha detto ancora la leader di FdI. «Noi siamo la libertà, noi siamo la sovranità. Siamo la giustizia, siamo il merito». Ecco alcune immagini del trionfo.