L’Aquila, per Biondi vittoria senza precedenti. Il successo ottenuto può diventare “modello nazionale”

Una medaglia di cartone per chi sperava di trascinare Biondi al secondo turno come cinque anni fa e invece è stato punito, oltre che dall’elettorato di riferimento, da una comunità che ha scelto una coalizione in cui spicca il clamoroso 20,5 di Fratelli d’Italia, partito di Biondi e che mai aveva raggiunto simili vette in Abruzzo (cui si aggiunge il 5,6% della civica di riferimento del sindaco). La Lega col 12,5% benché ridimensionata rispetto al dato nazionale e quello delle regionali 2019 raddoppia i voti rispetto alle comunali 2017, Forza Italia ottiene il 6,3%, L’Aquila al Centro, emanazione

locale di Italia al Centro di Giovanni Toti che ha come riferimento locale il senatore Gaetano Quagliariello (eletto nel collegio aquilano), ottiene il 5,1%. A completare il mosaico una formazione radicata in città, L’Aquila futura, che

conquista l’8,4%.

Biondi e il successo di un centrodestra unito

Determinante, oltre le percentuali raccolte dalle singole liste, la compattezza del fronte del centrodestra dinanzi al corpo elettorale “che ha premiato l’affidabilità, la serietà e la concretezza di una prospettica proposta politica e amministrativa, in grado di dare continuità al percorso iniziato nel giugno 2017. – ha commentato il rieletto sindaco Biondi – Il mio ringraziamento va alla città, ai partiti e ai movimenti civici che hanno contribuito a una vittoria, nei numeri, di portata storica che consentirà di affrontare e vincere le sfide che ci attendono, dal completamento della

ricostruzione alla realizzazione dei progetti, già presentati e finanziati, del PNRR e del relativo Fondo complementare per le aree colpite dal sisma”.

Marsilio: L’Aquila modello nazionale

Quello attuato all’Aquila – sottolinea il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – “è la conferma di un paradigma che già aveva consentito di sbaragliare il centrosinistra nel 2017, alla guida del capoluogo d’Abruzzo da dieci anni e che conferma un assunto indiscutibile: quando il centrodestra è unito vince e convince come accade all’Aquila, dove oltre ad essere stata definitivamente archiviata la fase di governo del centrosinistra viene confermato un modello in vista delle prossime tornate elettorali, a partire dalle politiche 2023”.

Sigismondi: ascesa inarrestabile di Fratelli d’Italia