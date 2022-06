La sciocca polemica contro la Meloni per la mascherina al seggio. No vax sempre più settari

Stupisce che nel giorno in cui arrivano dati da tutte le città in cui si è votato che confortano l’operato di FdI e della sua leader arrivino attacchi social davvero inconsistenti a Giorgia Meloni. Non sapendo a cosa attaccarsi i troll di sinistra hanno preso una foto da un video dell’agenzia Vista in cui Giorgia Meloni si mette in posa per i fotografi al seggio davanti all’urna dei referendum e appoggia la scheda verde nell’urna grigia. Poi si accorge dell’errore e mette la scheda nell’urna giusta. Nella serata di domenica tuttavia è girata su twitter la foto fake, con commenti tranchant sul fatto che la Meloni avrebbe sbagliato a votare. Commenti sul nulla perché il fatto non è mai avvenuto e c’è anche un video che lo testimonia, ma evidentemente sui social piacciono più le bufale delle notizie vere, soprattutto se utili a criticare l’avversario.

1/ Circola questa immagine per insinuare che @GiorgiaMeloni abbia inserito la scheda verde nel box della scheda grigia durante il #referendumsullagiustizia. Attenzione! È solo un fotogramma di un video che va visto per intero! Non disinformate! 🧵👇 pic.twitter.com/GYTwkZ49eY — David Puente (@DavidPuente) June 12, 2022

Oggi invece è stato il giorno di no vax e no mask resuscitati per l’occasione. Per loro la mascherina non è una forma di cautela contro il virus ma un “bavaglio di regime”. Sono insomma quelli del grande reset, del supercomplotto, della terra piatta e degli americani che mai hanno messo piede sulla luna… A questi non è andato giù il fatto che Giorgia Meloni si sia recata al seggio con la mascherina. Che era fortemente raccomandata ma non obbligatoria. Anche lei dunque si sarebbe piegata ai diktat di regime… Questa la ridicola tesi che stanno facendo circolare, con relativo commento: FdI è finta opposizione e partito da non votare. Meglio Italexit di Paragone, scrivono alcuni e già si capisce da dove partono i tweet contro la Meloni. Suggerimento, quello di non votare per la Meloni, talmente autorevole che gli italiani che sono andati alle urne in 971 comuni hanno fatto l’opposto. Premiando ovunque l’opposizione di FdI che è cresciuta in tutti i comuni. Ma i no vax sono collegati con la realtà o no? Perché dalle campagne social che imbastiscono sembrerebbe proprio di no…