La parcheggiatrice lo rimprovera, lui le strappa top e reggiseno davanti a tutti ad Ancona

Parcheggiatrice aggredita da un autista che percorreva una strada in contromano. «Ho visto il Suv andare contromano e a tutta velocità verso l’ingresso. Poi l’autista ha inchiodato, si è sporto dal finestrino e in otto minuti è accaduto di tutto». Come si legge sul Corriere della Sera è il racconto dell’addetta al parcheggio di una delle più frequentate baie in provincia di Ancona.

Il racconto della parcheggiatrice aggredita

Secondo quanto ricostruito giovedì pomeriggio il conducente della vettura è uscito da un ristorante in compagnia della moglie e di un’altra donna. Il guidatore della vettura avrebbe preso ad alta velocità e contromano uno dei tratti del parcheggio. Dopo le proteste di due operatori ha aggredito la donna con sputi e insulti. Poi, scrive il quotidiano, l’ha strattonata strappandole anche il top e il reggiseno.

«Mi ha strappato la maglietta…»

«La cosa che mi fa male – dice – è che più volte ho gridato a quella persona che sono invalida, ma non mi ascoltava. Ho subìto due interventi per un tumore al seno e mi sono sentita doppiamente umiliata quando mi ha strappato la maglietta lasciandomi con le cicatrici a vista. Diceva: non sai contro chi vi siete messi, siamo di Ostia».

La ricerca dell’aggressore

Come riporta il Giornale.it, altri colleghi della donna sono accorsi in suo aiuto e l’aggressore ha preferito darsi alla fuga. Purtroppo sembra che nessuno dei presenti sia riuscito a prendere nota della targa dell’auto, ma i carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nella zona e non dovrebbe essere complicato riuscire a risalire all’identità dell’assalitore. La donna ha presentato denuncia.