Il patriarca Kirill scivola sull’acqua santa durante la messa. E si scatenano le ironie social (video)

Il patriarca di Mosca Kirill è scivolato sull’acqua santa nel corso di una messa solenne nel tempio di Novorossijsk. La scena della caduta è stata ripresa dalle telecamere che stavano registrando la funzione, mandata anche sul sito web della Chiesa ortodossa russa, e ha fatto presto il giro del mondo, suscitando non poche ironie sui social.

La reazione di Kirill dopo la caduta sull’acqua santa

Il 75enne Kirill, che ne è uscito illeso, l’ha presa con filosofia. «Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio. Ma quando l’acqua cade, anche se è acqua santa, sono le leggi della fisica a funzionare. Su questo bel pavimento sono caduto così purtroppo. Ma per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza», ha detto Kirill, aggiungendo che «il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla».

La caduta del patriarca Kirill. pic.twitter.com/fx75nFyqvj — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) June 25, 2022

Il video scatena le ironie social

In molti, però, sui social hanno letto la caduta pensando alle posizioni di Kirill sulla guerra mossa dalla Russia all’Ucraina e non risparmiando frecciate, in un profluvio di emoji con le lacrime agli occhi per le risate. «Impagabile il patriarca Kirill che scivola sull’acqua santa e finisce gambe all’aria: ciò che è santo evidentemente non lo è per tutti», ha commentato una utente. «Il patriarca Kirill scivola sull’acqua Santa durante una messa. Vuoi vedere che Dio alla fine esiste?», è stato poi il cinguettio giunto dal profilo “il riccetto”. «Un avvertimento divino», ha scritto poi “arabafenice”.

Giannino: «Non dove mette i piedi, figurarsi la coscienza»

E mentre qualcuno ha parlato di «accidenti» o «preghiere» che funzionano, Oscar Giannino ha invitato «Svp», s’il vous plait, a «non scomodare Dio quando commentate», non risparmiandosi però anche lui una battuta: «È solo la tangibile conferma che Kirill non sa neanche dove mette i piedi, figurarsi – ha chiosato il giornalista – se capisce dove ha infilato la sua coscienza».