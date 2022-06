Il derby della solidarietà venerdì a Roma: all’asta le maglie dei campioni. Iniziativa Asi

Che ci fanno insieme le maglie di Ciro Immobile e di Nicola Zalewski? Il laziale e il romanista? Si tratta di derby, ma di derby, questa volta, nel segno della solidarietà. Domani, venerdì 17, presso il Circolo Montecitorio a Roma, si terrà un’asta di beneficienza. Tante le maglie messe in palio da giocatori, società e collezionisti, per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten. E’ un’iniziativa dell’Asi.

Cochi: “Colmiamo le lacune delle istituzioni”

Tante le adesioni, è stata una gara a fornire maglie e gadget. Ci saranno anche le casacche di Luis Alberto, Pedro, Milinkovic-Savic, Pellegrini sponda Juve e Gonzales per la Fiorentina. Con loro, e tanti altri campioni anche del passato, anche Barella e Caicedo dall’Inter. “L’azione diretta nella promozione sociale, come in questo caso, rappresenta un bellissimo esempio, pratico e costruttivo sulle realizzazione del principio di sussidiarietà che talvolta colma anche lacune delle Istituzioni”, ha spiegato Alessandro Cochi, dirigente nazionale ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

Presente l’associazione collezionisti sportivi

Per chi lo volesse sarà possibile anche donare un contributo all’associazione “Insieme per Flavio e Francesco” all’iban: IT17 W033 5901 6001 0000 0114 643. Nel corso della serata al Circolo Montecitorio sarà presentata anche l’Associazione Italiana Collezionisti Sportivi, affiliata ad ASI. “Che avrà finalità fortemente sociali”, spiega Mario Santangelo, promotore dell’iniziativa, insieme con Monia Materazzi.