I risultati del centrodestra a Rieti, Frosinone e Viterbo: festa nella notte per Sinibaldi sindaco (video)

Il Lazio regala al centrodestra risultati entusiasmanti. Festa nel comitato di Daniele Sinibaldi per tutta la notte. Il nuovo sindaco di Rieti incassa la benedizione di Antonio Cicchetti e e della leader Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ma la festa è anche per le liste: con 36 sezioni su 52 ufficiali da dati del Ministero, FdI al 15% primo partito a Rieti, Lega al 13%, Pd 12%, FI 10,5%. Oggi si sapranno anche i candidati più votati. Con Fratelli d’Italia primo partito, una buona parte degli eletti arriverà da lì.

A Viterbo FdI ottiene il 15,16 per cento

“Farò il massimo per questa città”. Con queste parole il neo sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, si è presentato al suo comitato elettorale non appena i risultati delle urne hanno sancito la sua vittoria alle amministrative. “I cittadini ci hanno appoggiato, sarà importante mettere subito a frutto quanto abbiamo fatto finora – ha proseguito Sinibaldi – Abbiamo costruito una bella squadra, in questo momento c’è bisogno di coesione, di serenità”. Sinibaldi, vicesindaco uscente ed esponente politico di Fratelli d’Italia, succede ad Antonio Cicchetti, primo cittadino uscente.

Il successo di Laura Allegrini a Viterbo

Ottima la performance della lista di FdI a Viterbo, che si attesta al 15,16 per cento. Con la Lega al 5,12 e Forza Italia al 4,22, minimi storici. Al primo turno i risultati danno in vantaggio la candidata civica Chiara Frontini (con il 33,17 per cento) su Alessandra Troncarelli, sostenuta da Pd e 5Stelle, e assessora al Welfare della giunta Zingaretti, che si ferma al 28,73 per cento. Terza si attesta la candidata di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini che ottiene il 16,74 per cento, appoggiata oltre che da FdI anche da alcune liste civiche.

Frosinone, in testa Mastrangeli di centrodestra

A Frosinone è il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli ad avere la meglio con il 48 per cento. Dietro di lui il candidato del centrosinistra Domenico Marzi con il 40 per cento. Anche qui FdI fa da traino alla coalizione: 8,74 per cento per il partito di Giorgia Meloni. Ottiene il 4,51 per cento Forza Italia, ultimo nel centrodestra il Carroccio che arriva solo al 4,33 per cento. Interessante il dato di coloro che si sono recati alle urne in questa tornata elettorale. A Viterbo l’affluenza è stata del 62%. In mezzo c’è Rieti con il 65% di elettori presentatisi ai seggi. Chiude Frosinone che registra il dato più alto con il 67% di presenze ai seggi elettorali. Un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale.