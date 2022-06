I gloriosi 80 anni di Paul McCartney: duetto con Springsteen e Bon Jovi sul palco Usa (video)

In grandissima forma, Paul McCartney ha festeggiato ieri sera, con due giorni di anticipo e con due ospiti speciali, i suoi 80 anni. In concerto al MetLife Stadium in New Jersey, tappa del tour “Got back”, che segna il ritorno ai live dopo lo stop imposto dalla pandemia, il baronetto ha duettato con Bruce Springsteen e con Jon Bon Jovi, quest’ultimo salito a sorpresa sul palco per intonare, insieme ai 60mila spettatori, una specialissima versione di Happy birthday.

L’augurio del Boss: «Che siano altri 80 anni di giorni di gloria»

«Un ragazzo del posto si unirà a noi», ha detto McCartney, scherzando rivolto al pubblico, che all’apparizione di Springsteen ha iniziato a gridare: «Bruuucceeee». «Che siano altri 80 anni di giorni di gloria», ha detto Springsteen rivolgendosi a Paul Mc Cartney, il cui compleanno cade domani. «Sto cercando di ignorarlo», ha detto all’inizio dello spettacolo l’ex Beatles, che con The Boss ha poi suonato Glory Days e I Wanna Be Your Man.

Bon Jovi e il pubblico: «In 60mila vogliono cantarti Happy Birthday»

Poi è stata la volta di Jon Bon Jovi. McCartney stava annunciando l’esecuzione di Birthday dei Beatles, quando si è sentita una voce fuori campo dire: «Io so che è il compleanno di qualcuno». Dal buio del palco, tenendo in mano in gran mazzo di palloncini, è quindi emerso Bon Jovi. «Ci sono 60mila persone che vogliono cantarti tanti auguri», ha aggiunto, dando il via al coro accompagnato dal pubblico.

Springsteen e McCartney in passato avevano già condiviso il palco. Indimenticabile l’esibizione del luglio 2012, quando i funzionari dell’Hard Rock Calling Festival a Hyde Park di Londra, in cui la E Street Band era l’headliner, hanno staccato la spina a causa di un coprifuoco per il rumore. L’ultima volta che hanno suonato insieme è stata, invece, nel settembre del 2017 quando il Boss e Steven Van Zandt si sono uniti a McCartney sul palco del Madison Square Garden di New York e hanno eseguito I Saw Her Standing There due volte, durante il bis dello spettacolo del tour “One on One dell’ex Beatle”.