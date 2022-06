Genova, Bucci verso il bis al primo turno. La conferma delle proiezioni: ben oltre il 50%

È un risultato perfino superiore a quello degli exit poll quello restituito dalla prima proiezione elettorale Swg per La7 su Genova: il candidato del centrodestra e sindaco uscente, Marco Bucci, infatti, in questo primo responso si attesta al 55.9%. Gli exit poll di ieri sera lo avevano dato tra il 51% e il 55% a fronte di un possibile risultato di Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra con il M5S, compreso tra il 36% e il 40%. Per Dello Strologo la prima proiezione parla di un consenso che si ferma al 35.8%.

Per le prime proiezioni Bucci a Genova eletto al primo turno

Dunque, benché si tratti di risultati più che parziali non sembra ci possano essere sorprese sul risultato di Genova: Marco Bucci si afferma al primo turno. Un esito confermato anche dalla prima proiezione Opinio per Rai, che parla di Bucci al 54,1% e Dello Strologo 38,4%. Il risultato di Genova conferma, insomma, il dato politico che era emerso chiaramente già dagli exit poll: dove il centrodestra si presenta unito risulta vincente anche già al primo turno, specie se, come ne caso di Genova, corre con un candidato uscente.

Così il voto di lista: Vince Genova (lista collegata a Bucci) al 13,9%, FdI al 10,1%, Lega all’8,7% e lista Toti all’8,2.

L’affluenza elettorale

Anche Genova, comunque, ha risentito della forte astensione che, complice anche una sola giornata di voto, ha colpito questa tornata elettorale, affondando i referendum e facendo arretrare l’affluenza alle amministrative: nel capoluogo ligure ha votato il 44,69% della popolazione contro il 49,14% alle scorse amministrative.