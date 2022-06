Incidente sulla linea Tav Torino-Napoli, carrozza esce dai binari in una galleria di Roma

Momenti di paura questo pomeriggio sulla linea dell’Alta Velocità Torino-Napoli, dove un treno – il Frecciarossa 9311 partito dal capoluogo piemontese alle 8.10 – è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. L’ultima carrozza del treno con 219 passeggeri a bordo sarebbe uscita dai binari mentre il treno era diretto a Termini. Gli altri i passeggeri a bordo del treno alta velocità Torino-Napoli sono ancora a bordo del convoglio nella galleria. Il treno, scrivono i vigili del fuoco in un tweet, ha avuto un inconveniente tecnico e sul posto dell’incidente sono presenti anche le squadre Usar.

“#Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento”, scrivono i pompieri su Twitter.

Intanto Trenitalia annuncia sul suo sito di aver interrotto il servizio ferroviario dell’Alta Velocità Roma Prenestina dalle 14,04. “La decisione è stata presa a causa di un inconveniente tecnico sulla linea”, è scritto. Al momento, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti ma molti passeggeri bloccati a bordo del Frecciarossa. A Prenestina, intanto, sono arrivate altre squadre di pompieri e ambulanze.

“Sono stati messi tutti in sicurezza i passeggeri che si trovavano a bordo del treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli bloccato nei pressi della galleria Serenissima, a Roma Prenestina”, riferisce attraverso un tweet la Polizia Ferroviaria presente sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, per accertare quanto accaduto. La linea Alta velocità – si legge nel tweet – “è interrotta in entrambe i sensi di marcia”.