Figuraccia social per Letta: celebra la Ue unita “sui caricabatterie”, il web lo sfotte: “Commossi”

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto ieri l’accordo sul caricabatterie universale per i dispositivi elettronici. Nell’annunciare su Twitter l’intesa fra istituzioni europee, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton spiega che con un dispositivo unico per device diversi ci saranno “più risparmi per i consumatori europei e meno spreco per il pianeta”. Per Breton “ha prevalso l’interesse comune dell’Unione europea” .

Ma dall’Italia arrivano anche voci critiche. Il caricabatterie universale “rischia di trasformarsi in una colossale fregatura per gli utenti, con la misura che potrebbe causare un rincaro generalizzato dei prezzi dei prodotti elettronici”, afferma il Codacons, dopo l’accordo sul caricatore universale raggiunto dalle istituzioni europee.

Letta esulta per il caricabatterie unico della Ue, il web lo massacra

“L’Europa utile”, commenta su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, retwittando il post della Ue che spiega come entro l’autunno del 2024, l’Usb Type-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere dell’Ue, indipendentemente dal produttore. Peccato che su tutto il resto, dall’esercito unico, alla politica dei migranti, alle sanzioni e perfino alla tutela del cibo doc tutta questa unità non si sia finora vista…

Ironici, ma anche pesanti, i commenti dei follower di Enrico Letta, che lo hanno letteralmente massacrato. “Fantastico, non ci dormivo la notte..grazie Ue sei tutti noi…”, “Dopo la misura standard dei cetrioli e la giusta curvatura delle banane il terzo colpaccio della UE”, “Bene, ora rimane il piccolo dettaglio dell’energia elettrica per ricaricare i cellulari”, “Effettivamente questo sì che era un grosso problema”, “Ondata di suicidi in UK: con la Brexit hanno perso questo incredibile vantaggio…”.

Ed ancora: “Intanto i poveri aumentano, e le aziende chiudono, però cazzo, potremo caricare con un unico cavo, che grande rivoluzione…”.