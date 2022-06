FdI “sbanca” ad Ardea, Guidonia, Fonte Nuova. Silvestroni: “Ancora uno sforzo e cambieremo la storia”

Fratelli d’Italia in Provincia di Roma esce vittoriosa e a testa alta da queste amministrative: “Ad Ardea e a Fonte Nuova Fratelli d’Italia sfiora il 30%. Ballottaggio per i nostri Sindaci di Ciampino e Ardea, mentre si riconferma la guida a Ladispoli e Fonte Nuova. Il lavoro sul territorio e per i cittadini, la coerenza e la serietà vengono ripagati”. Il Presidente della Federazione provinciale di Roma, onorevole Marco Silvestroni è giustamenteo orgoglioso della performance.

Ardea, Fonte Nuova, Ladispoli, Cerveteri, Ciampino

“Fonte Nuova riconferma il sindaco al primo turno- aggiunge-: percentuali straordinarie in tutti i comuni della Provincia dove Fratelli d’Italia si è battuto. Come sempre, non deluderemo i tanti cittadini che hanno scelto di riporre, nel primo partito della Provincia di Roma, le loro speranze. Ad Ardea, Ciampino, Cerveteri e Guidonia, dobbiamo fare l’ultimo sforzo per cambiare le sorti di questi comuni, con la consapevolezza che il 26 Giugno con soli 5 minuti si può votare e cambiare la storia di tanti territori con una classe dirigente finalmente all’altezza delle aspettative dei cittadini”, conclude Silvestroni.

FdI in testa alla coalizione ovunque

Ad Ardea è in testa il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Cambiamo! con Toti, #Ioapro-Rinascimento Vittorio Sgarbi, Maurizio Cremonini. Mentre Lucio Zito è sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Libertas Democrazia Cristiana, Lista Azzurri. Il centrodestra raggiunge il 41,7 per cento trainato da un travolgente FdI al 28,8 per cento, primo partito della cittadina laziale. A Ciampino è in testa Daniela Ballico del centrodestra su Emanuela Colella. FdI ottiene il 14 per cento. Anche a Cerveteri il partito della Meloni è il più votato e c’è grande attesa per il ballottaggio.