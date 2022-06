FdI avanti ovunque, si profila il sorpasso sulla Lega. Gli equilibri del centrodestra destinati a mutare

Fratelli d’Italia cresce dappertutto. Sono soddisfatti i primi commenti che arrivano da Fratelli d’Italia in attesa che Giorgia Meloni commenti i risultati del voto amministrativo, in serata, a via della Scrofa.

C’è entusiasmo per le vittorie di Palermo e Genova, che premiano il centrodestra unito, ma c’è anche l’affermazione del simbolo e il ‘sorpasso’ sulla Lega in molti comuni. Basti pensare che a Verona, dove spicca l’affermazione a sorpresa dell’ex calciatore della Roma dello scudetto, Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, Fratelli d’Italia, almeno secondo la proiezione Swg per la7 relativa al voto di lista con l’11,6% supera il Carroccio che si ferma al 6,1%.

A Palermo la lista di Fdi fa l’8,4% (mentre Fi raggiunge quota 12%) e nel capoluogo ligure (dove il sindaco uscente Marco Bucci è vicino al bis) si attesta sul 10,1%. Non male il risultato ottenuto, per ora, anche a Catanzaro, dove Fdi ha corso da solo con Wanda Ferro (al momento quotata all’8,7%). A Parma dove è in vantaggio Michele Guerra con il 46,6% contro il 21,8% di Pietro Vignali, la lista è al 6,9%.

Secondo le proiezioni e gli exit poll pervenuti finora – rileva YouTrend – la lista di Fratelli d’Italia sarebbe sopra la Lega nella maggior parte delle città principali, anche nel Nord.

Il Pd – sottolinea Giovanni Donzelli – “prende schiaffi dappertutto: a Palermo, Genova, L’Aquila…”. Donzelli è convinto che anche dalla città di Romeo e Giulietta arriveranno buone notizie: ”Continuano a parlare di Verona, continueranno a farlo per due settimane, poi tra quindici giorni vincerà il centrodestra anche lì, speriamo con Sboarina”.

Di fatto, se le proiezioni dovessero essere confermate, Fdi fa un altro passo avanti decisivo verso la leadership del centrodestra, lanciando un messaggio preciso a Salvini. Luca Ciriani, capogruppo al Senato, appena arrivato, è molto chiaro in proposito: ”Stando alle proiezioni, Fdi cresce dappertutto e di questo non si può non tener conto…”. Parole rivolte agli alleati, quasi a sottolineare che d’ora in poi bisognerà prendere atto del cambio degli equilibri interni al centrodestra. Secondo la senatrice Isabella Rauti: ”Dove il centrodestra si presenta unito registriamo affermazioni: penso a Palermo, Genova, L’Aquila. Dove si presenta diviso, paga scotto. E’ una questione matematica, ma è anche questione politica”.

‘Non ci appassiona il derby di chi arriva primo all’interno della coalizione…”, afferma ancora Donzelli. ”L’obiettivo è vincere insieme”. Dati alla mano (ovvero tenendo conto del voto di lista) Donzelli non nasconde però la sua soddisfazione per la performance di Fdi: ”E’ evidente che siamo soddisfatti per il voto a favore di Fdi di cui sentiamo tutta la responsabilità. Noi vogliamo rispondere al ‘campo largo’ con un ‘campo coerente”.