Disabili, nel Lazio arriva un’altra mazzata: tagli da centinaia di euro agli assegni per i caregiver

Dopo la brutta storia del questionario delle vergogna, sulle famiglie con disabili della Regione Lazio si abbatte un’altra tegola, ed è ancora più pesante della prima. I contributi di cura per sostenere l’assistenza familiare infatti sono stati decurtati, in alcuni casi con tagli pesantissimi che possono arrivare fino a 400 euro su assegni che hanno un tetto massimo di 800. Colpa, scrive Repubblica dando la notizia, dei meccanismi legati all’Isee. E se già il taglio dei contributi per i più deboli è indecente, a rendere la vicenda ancora più sconcertante c’è il fatto che alla Pisana non si sanno spiegare cosa stia accadendo.

Nel Lazio assegni per i caregiver decurtati e alla Pisana non sanno perché

«Il nostro impegno per capire cosa sta succedendo è massimo», sono le parole della consigliere della Lista Zingaretti, Marta Bonafoni, riportate da Repubblica. «La politica per i disabili del Comune di Roma e della Regione Lazio aggiunge danni a danni», ha commentato il senatore e commissario romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ricordando «il caso vergognoso dell’insultante questionario distribuito a Roma e nel Lazio indirizzato agli accompagnatori di disabili». «Nessuno ha pagato per questa condotta allucinante. Pensate cosa sarebbe successo se un sindaco di centrodestra si fosse reso protagonista di una vicenda simile», ha proseguito Gasparri, sottolineando che «invece a quelli che difendono i diritti a parole e che sfilano in ogni manifestazione, anche le più strampalate, nessuno contesta alcunché».

Gasparri: «Il Pd sta offendendo i disabili»

«Gualtieri e Zingaretti invece devono spiegare, scusarsi, cacciare i responsabili», ha aggiunto Gasparri, sottolineando poi che a quella vicenda «ora si aggiunge anche quella del taglio dei già miseri assegni destinati ai Caregiver. Nessuno sa dare la spiegazione. Una certa assessore Barbara Funari, collaboratrice di Zingaretti, offre risposte elusive e imbarazzati. Il Pd sta offendendo i disabili. Gualtieri e Zingaretti sono colpevoli di una condotta inaudita e la Regione Lazio sta tagliando i soldi ai settori più deboli della società. Zingaretti – ha concluso Gasparri – è ricoperto di Vergogna. Si scusi e corra subito ai ripari».

Il ministro Stefani: «Chiederemo spiegazioni alla Regione Lazio»

Sulla vicenda è intervenuta anche il ministro per le Disabilità, Erika Stefani: «Dopo la vergognosa vicenda del questionario, ci segnalano decurtazioni di centinaia di euro al mese negli assegni di cura che arrivano alle famiglie del Lazio. Chiederemo spiegazioni dettagliate alla Regione per avere delucidazioni e sanare la situazione. Parliamo di persone – ha ricordato il ministro – che vivono grazie a questi soldi, di famiglie che ne hanno diritto».