“Dici stupidaggini”, furia Conte contro Di Maio: “Le tue lezioni di democrazia fanno sorridere”

Il risultato delle amministrative è stato come il vaso di Pandora: tolto il tappo, sono usciti tutti i veleni interni. Solo che la speranza, come racconta il mito, che dovrebbe essere l’ultima a morire, non sembra salvarsi: la speranza di una ricucitura tra il ministro degli Esteri e l’ex premier non sembra all’orizzonte, stando ai toni e ai contenuti messi in campo. “Dire che la posizione del M5s è antiatlantista e fuori dalla Nato, dire che il Movimento mette in difficoltà il governo significa dire stupidaggini. Significa anche offendere la sensibilità di un’intera comunità“. Giuseppe Conte durante un punto stampa risponde con una legnata a Luigi Di Maio, che ne ha messo in discussione la visione politica e le sue capacità di leadership. Non è la prima volta che accade, ma lo scontro andato in scena giovedì è veemente.

Conte a Di Maio: “Non puoi dare lezioni di democrazia interna”

Alla domanda se Di Maio possa uscire dal Movimento e fondare un nuovo partito, Conte manda un’altra sferzata: “Non mi fate mettere nella testa altui. Questo ce lo dirà lui in queste ore. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimento, cioè la votazione sul doppio mandato. Era preventivabile questa situazione, è un momento di fibrillazione che abbraccia anche le sorti personali. È un nodo che affronteremo insieme alla comunità, ci sarà una consultazione“. Quanto alla carenza di democrazia interna a cui ha fatto cenno Di Maio, Conte ha rispedito l’accusa al mittente, menando un altro fendente. “Quando Di Maio era a capo del Movimento c’era un solo organismo: il capo politico. Che ora si lamenti e dia lezioni di democrazia interna fa sorridere”.

Conte: “Di Maio chieda un’audizione se vuole parlare”

Conte non ci sta e brintuzza tutti gli addebiti. Nella campagna per le amministrative, dice, “ho messo la faccia dappertutto. So come assumermi la responsabilità quando si ha una leadership politica. Credo che il M5S non abbia mai così discusso al proprio interno, le occasioni per parlare ci sono. Di Maio può chiedere anche audizione: lo sentiremo, se vuole venire a parlare, al Consiglio nazionale. Ci confronteremo in tutte le occasioni”. Il leader M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso di un punto stampa, non risparmia un ultimo rimprovero a Di Maio: “La prima cosa che mi è stata insegnata è che quando il nostro paese è all’estero, in questo caso nella persona del premier; in un viaggio delicatissimo peraltro auspicato dal M5S, non si fanno polemiche di politica estera interna”.

“Tu con me neanche un foto nei comizi”