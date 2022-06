Conte blinda leadership e poltrone di ciò che resta del M5S: “Il sostegno a Draghi non è in discussione” (video)

Conte, assediato dalle domande dei cronisti, replica con supercazzole, risposte sfuggenti e sorrisi tirati, e blinda il posto del M5S al governo: «Il sostegno a Draghi non è messo in discussione»… I conti non tornano, ma il momento dei 5S del resto è a dir poco caotico. Dopo lo stress delle ultime ore, Conte&co. necessitano decisamente di una pausa. Break che si concedono in un locale a pochi passi dalla sede M5S di Via Campo Marzio, dove il leader di quel che resta del Movimento dopo lo strappo di Di Maio, insieme a Roberto Fico e altri maggiorenti del Movimento 5 Stelle (Paola Taverna, Fabio Massimo Castaldo, Alessandra Maiorino, Nunzia Catalfo, Ilaria Fontana, Steni Di Piazza, Riccardo Ricciardi, Roberta Lombardi, Rossella Accoto e Mario Turco), si sono dati appuntamento per un pranzo last minute.

Break per Conte e big del M5S in un locale in centro: cronisti in agguato in cerca di risposte

Il terremoto che la scissione di Di Maio ha scatenato lascia il segno, a dispetto delle rassicurazioni che Conte ha formalmente verbalizzato incontrando i cronisti all’uscita della sua abitazione, diretto al quartier generale dei grillini dove attivisti e big del M5S si sono riuniti per fare il punto della situazione. Le controversie sulla regola dei mandati. La riorganizzazione territoriale di Conte che non ha lasciato spazio ai dimaiani. La spaccatura sulla guerra e tutto quel che concerne, hanno influenzato pesantemente le dinamiche interne, fino a far esplodere la galassia pentastellata. Un universo già dilaniato da fughe, esodi, cause e riscorsi, fronde e chi più ne ha, più ne metta…

Ma da Conte solo supercazzole, risposte sfuggenti e sorrisi tirati…

E allora, la prima domanda che un giornalista rivolge a Conte mentre sale frettolosamente in auto è: «La scissione avviata ieri da Luigi Di Maio segna la fine del Movimento 5 Stelle?». La risposta, sbrigativa e innervosita del leader grillino, è sfuggente (proprio come Conte che si fa largo tra i microfoni per salire in auto). E recita: «I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?»… La seconda domanda invece, si direbbe, nasce spontanea: «Il M5S non è più la prima forza in Parlamento?». E anche in questo caso, per replicare – tralasciando numeri parlamentari, conti in cassa, e vuoti a perdere – il leader grillino abbozza una risposta che suona un po’ come una supercazzola passepartout, valida per tutte le occasioni (e le stagioni politiche): «Il Movimento rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale. Transizione ecologica, digitale. Beni comuni… Tutti temi che sono la ragione fondamentale del nostro servizio in politica», “precisa” sul punto. Ma solo una volta uscito dalla riunione di Campo Marzio…