Centrodestra, la Meloni agli alleati: «L’obiettivo è governare insieme o c’è chi vuole altro?»

L’incontro con i rappresentanti dei partiti gemelli riuniti nel gruppo dei Conservatori Europei verte prevalentemente sulle politiche dell’Ue, ma Giorgia Meloni non si sottrae alle domande sulle questioni italiane. Del resto siamo a Roma e la presidente dell’Ecr è anche la leader di Fratelli d’Italia, senza trascurare che solo due giorni fa si è votato per eleggere i sindaci in alcune città capoluogo. Ed è proprio da lì, in particolare dal risultato negativo di Verona che i giornalisti vogliono cominciare. Scelta comprensibilissima se solo si considera che proprio questa mattina il candidato adottato tra il primo e il secondo turno da Forza Italia, cioè Flavio Tosi, ha quasi rivendicato la paternità della sconfitta al ballottaggio di Federico Sboarina, il sindaco uscente di FdI.

Meloni attacca Tosi: «È fiero di aver fatto perdere FdI»

«Tosi sembra essere fiero di aver fatto vincere la sinistra, e mi sembra che lo voglia fare anche a livello nazionale», ha esordito la Meloni. Per aggiungere subito dopo: «Ho letto alcune dichiarazioni che ho considerato – diciamo così – ingenerose, e alcune cose che non ho compreso. Leggo oggi un’intervista di un esponente di FI (sempre Tosi, ndr) che dice che bisogna liberarsi di FdI. Vorrei sapere se è la linea ufficiale di Forza Italia, oppure no. Ovviamente non lo credo». E sicuramente è così. Ma atteggiamenti come quelli evidenziati da Tosi sono purtroppo indicativi di malumori a volte insondabili, spesso incomprensibili e il più delle volte finalizzati a demolire e non a costruire.

«Ci davano per spacciati, siamo il 1° partito»

Come quello di un altro forzista eccellente, Gianfranco Micciché, che in Sicilia sta facendo di tutto per minare la compattezza del centrodestra. A chi giova? Mah… Coglie perciò nel segno la Meloni quando afferma che «la domanda alla quale dobbiamo rispondere tutti insieme è “vogliamo lavorare seriamente per governare insieme o ci si lascia spazio per altre soluzioni?». Richiesta legittima. «Questa – ha aggiunto – è l’unica risposta che io attendo e sul resto tutto si risolve». Ma forse le ragioni di tanto travaglio nel centrodestra trovano motivazione nelle parole con cui Meloni ha chiuso la parentesi italiana della giornata dedicata ai Conservatori europei: «Quando nascemmo come Fratelli d’Italia, ci diedero per spacciati. Ora, secondo i sondaggi, FdI si impone come primo partito…».