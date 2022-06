Campagna d’odio contro Meloni. Lei risponde: volete che qualche spostato mi elimini? Ora basta (video)

Un altro video di risposta di Giorgia Meloni ai suoi detrattori. Lo ha appena pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia. Il video mette insieme spezzoni di dibattiti che riguardano Meloni andati in onda su La7 in sole 24 ore. Ai quali lei replica così: “In questi spezzoni c’è un po’ di tutto. L’accusa di essere assassina, buffona, circondata da nazisti, di essere come Putin. E un conduttore che mi definisce “la donna nera”. Gente rabbiosa che reagisce con livore al fatto che FdI continua a vincere – continua Meloni – ma c’è anche qualcosa di più”. “Il fatto è che se tu dici a milioni di italiani che io sono pericolosa e potrei uccidere, invadere e fare del male magari a qualcuno viene in mente di eliminarmi. Finora ho consentito che si andasse spesso oltre i limiti. Mi sono stufata che gli altri non si assumano le loro responsabilità. Intanto ho deciso che querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata e poi non li guardo più e vado avanti. Ora basta, voglio sapere se c’è il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato ad odiarti”.