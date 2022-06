“Caffè scorretto”, la rubrica di attualità politica e culturale di Fabio Rampelli. Segui la diretta (video)

Continua l’appuntamento fisso con Caffè scorretto, la rubrica di attualità, politica e cultura ideata e condotta da Fabio Rampelli in diretta sui canali social. E sul Secolo d’Italia. Come ogni settimana si alterneranno interviste, collegamenti esterni e servizi giornalistici e stacchi musicali. Tutto all’insegna dell’informazione politica ‘autentica e diretta”. Distante dalle dichiarazioni ufficiali che si rincorrono durante la settimana parlamentare.

Essere patrioti nel 2022 è l’argomento di apertura. I riflettori di Caffè scorretto oggi si accendono su “come declinare il patriottismo repubblicano” in un momento così difficile come quello attuale, tempestato dalla guerra nel cuore dell’Europa. A seguire verrà affrontato il tema della ddl concorrenza. Con l’intervento di uno degli giuristi più noti al mondo, Stefano Zunarelli, luminare di diritto pubblico. Infine si parlerà del pilota di Ita Airlines che è stato licenziato per essersi addormentato mentre stava in volo. La punta di un iceberg che rappresenta la drammatica situazione di precarietà nella quale lavorano i dipendenti della compagnia guidata da Altavilla.