Bonaccini attacca, Meloni risponde: “Con la patente che vuole darmi la sinistra, ci incarto la pizza!”

Botta e risposta sui social tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni . Oggetto del contendere il ruolo del centrodestra. ”Lavoro per un centrodestra unito, che rivendichi con orgoglio il suo essere alternativo alla sinistra”, assicura via twitter la presidente di Fratelli d’Italia. Pronta la replica del presidente dell’Emilia Romagna: ‘‘E’ giusto, sano per la democrazia e per l’alternanza. E serve una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Dopodiché -attacca- non siete centrodestra. Siete destra sovranista e populista, basta guardare in quali famiglie europee, legittimamente, militate voi e Salvini…”.

La leader di via della Scrofa non ci sta e controreplica, sempre con un cinquettio: “Bonaccini, l’unica patente che mi serviva l’ho presa a scuola guida circa venticinque anni fa. Con quelle che pretendete di darmi voi ci incarto la pizza…”.

Bonaccini a quel punto prova a fare lo spiritoso: “Punta sul vivo Giorgia? Risposta nervosa, non da te. Ps in ogni caso viva la pizza, senza incartarla però!”.

Il tweet del duello tra Bonaccini e Meloni