Attentato in locali gay a Oslo, si indaga per terrorismo. Il fermato è di origini iraniane (video)

La polizia di Oslo ha fatto sapere che sta indagando per terrorismo dopo la sparatoria compiuta in alcuni locali gay, alla vigilia del Pride cittadino. Poco dopo i fatti era stato confermato il fermo di un sospetto, del quale poi si è saputo che è un 42enne norvegese di origine iraniana, già noto ai servizi segreti interni. Il bilancio della sparatoria, compiuta contro gli avventori del London Pub, frequentato dalla comunità Lgbt, e di altri due locali vicini, un fast food e il jazz club Herr Nilsen, è di due persone uccise e 21 ferite.

Dopo la sparatoria l’Oslo Pride che si sarebbe dovuto tenere oggi è stato annullato. Cancellato, hanno fatto sapere gli organizzatori, «dopo aver ricevuto chiari consigli dalla polizia». «Oslo Pride chiede a tutti coloro che hanno pianificato di partecipare o assistere di non farlo. Sono annullati tutti gli eventi collegati all’Oslo Pride», si legge ancora nel comunicato.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt

— Hidden In Plain Sight (@evokb7) June 25, 2022