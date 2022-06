Armata rossa decapitata nel Donbass: morti il generale Kutuzov e il generale Berdnikov, fedelissimi di Putin

I media statali russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbass, in Ucraina. Il generale Roman Kutuzov (nella foto), già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, secondo il media statale russo Rossiya 1, sarebbe stato ucciso durante un assalto a un insediamento ucraino nella regione.

Morti i generali Kutuzov e Berdnikov

La Russia, anche per fonti ministeriali, avrebbe confermato la morte del maggiore generale Roman Kutuzov domenica, ma nuovi rapporti di lunedì affermano che anche il tenente generale Roman Berdnikov sarebbe stato ucciso lo stesso giorno in un attacco effettuato dalle forze di Kiev. La mattina del 5 giugno, il tenente generale Roman Berdnikov, che guidava le truppe russe e le unità della DPR da Donetsk, è partito per un viaggio di lavoro”, si legge in un post di fonte ucraina. “Durante il tragitto, presumibilmente su un ponte, i veicoli sono stati attaccati da un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino. Parte del convoglio è stato “distrutto o immobilizzato”, ma alcuni veicoli, “dopo aver subito gravi danni e aver risposto al fuoco, sono riusciti a sfuggire all’imboscata e ad andarsene”, si legge nel post. “Dopodiché, le nostre fonti hanno riferito che Roman Berdnikov è morto nello scontro. Poco dopo, altre due fonti lo hanno confermato, specificando che altri alti ufficiali potrebbero essere morti durante lo scontro”, è la fonte citata anche da giornali stranieri.

Missili e attacchi russi a Donetsk

In un giorno nella regione di Donetsk i russi hanno sparato su 7 insediamenti, ferendo e uccidendo civili. Sono stati registrati 11 missili aria-terra, lanciarazzi multipli Hail, artiglieria e carri armati. Sul luogo del bombardamento, le forze dell’ordine hanno raccolto prove di crimini di guerra in Russia, vero è che la polizia e il servizio di sicurezza dell’Ucraina hanno avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 438 (violazione delle leggi e dei costumi di guerra) del codice penale ucraino.

Le truppe russe hanno colpito Avdiyivka, Slavyansk, Druzhkivka, Kramatorsk, Chasiv Yar, New York, Chrome. Almeno 10 abitazioni private, un grattacielo, un’ambulanza, una fabbrica, un’impresa agricola e macchinari e infrastrutture sono state danneggiate.