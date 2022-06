A Dallas l’«Italian National Day» per celebrare il 76° anniversario della nostra Repubblica

Si è celebrata a Dallas in Texas per il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, “l’Italian National Day“. Più di 230 i partecipanti alla manifestazione, presenti il Console generale d’Italia a Houston, il Console onorario a Dallas, vari rappresentanti del Parlamento, del Cgie, dei Comites, dello Stato del Texas, autorità locali e della Camera di Commercio europea in America, il vescovo di Dallas, oltre alle associazioni italiane che operano in Texas.

Su iniziativa del Comitato degli Italiani nel Mondo

In un atmosfera vivace, caratterizzata da una vetrina spettacolare di prodotti italiani rappresentata da Eataly, luogo dove si è svolta la celebrazione, gli inni nazionali eseguiti dalla giovane soprano Fresquez hanno attirato con emozione l’attenzione di tutti.

Il Comitato promotore presieduto da Vincenzo Arcobelli

Alla guida del Comitato organizzatore dell’Italian National Day, Vincenzo Arcobelli, presidente del Ctim e consigliere del Cgie, il quale ha voluto ringraziare tutte le autorità presenti e tutti i partecipanti, sottolineando che lo Stato del Texas il 1 Giugno del 2011 con la delibera (Hcr 144) congiunta della Casa dei Rappresentanti e del Senato, ha designato il 2 Giugno “Italian National Heritage Day”.